The Walking Dead - Staffel 10 mitsamt Starttermin offiziell bestätigt

Obgleich die zweite Hälfte der 9. Staffel von The Walking Dead noch nicht mal angelaufen ist, steht sogleich schon fest, dass eine 10. Staffel kommt. AMC hat TWD: Season 10 offiziell bestätigt!

Voller Vorfeude warten Zombiefans schon auf die nächste Staffelhälfte von The Walking Dead: Season 9, die am 10. Februar 2019 mit der ersten Episode ausgestrahlt wird. Aber es ist nicht nur so, dass die neueste Episode in wenigen Tagen zu sehen sein wird, obendrein gibt es sogar noch eine frohe Botschaft zur nächsten Staffel.

AMC hat The Walking Dead: Staffel 10 hochoffiziell mit einem Teaser-Trailer bestätigt und angekündigt! The Whisperer flüstern hier sogar das Startdatum von Season 10 in die Ohren der Zuschauer. So wird The Walking Dead: Staffel 10 am 10. Oktober 2019 durchstarten!

The Walking Dead: Season 9.2 - was passiert? (Spoiler)

In TWD: Staffel 9.2 bekommen es Daryl (Norman Reedus), Michonne (Danai Gurira) und ihre Kameraden nach dem überraschenden Tod von Jesus (Tom Payne) mit dem geheimnisvollen Kult namens "The Whisperers" zu tun, dessen Anführerin "Alpha" genannt wird.

Die Anhänger des mysteriösen Kults verkleiden sich als Untote und sie tragen Masken aus den Überresten der Verstorbenen. Sie wirken wie intelligente Walker, die sich weiterentwickelt haben. Doch nur mit ihrer Verkleidung können sich die Mitglieder des Kults ohne Gefahr durch die untoten Heere bewegen. Das stellt unsere Protagonisten vor neuartige Konfrontationen.

Und obgleich die Serie immer wieder mit Einbrüchen in der Zuschauerzahl zu kämpfen hat, so scheint der Hype um die beliebte Zombieserie doch nicht abzubrechen. Wie ist bei euch, freut ihr euch auf TWD: Staffel 9.2?

