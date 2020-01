The Walking Dead - Staffel 10: Michonnes Abschied zeigt ihre Origin-Story und bringt alte Bekannte zurück

Ein Beitrag geteilt von norman reedus (@bigbaldhead) am Jan 25, 2020 um 11:35 PST

Inzwischen hat Derryl-Darsteller Norman Reedus über seinen Instagram-Account einen neuen Trailer zu den kommenden Folgen vorgestellt. In den vielen düsteren Szenen gibt es auch ein Wiedersehen mit Michonne. In der letzten Folge begab sie sich gemeinsam mit Virgil (Kevin Carroll) auf dem Weg zu einem Militärstützpunkt, um Virgil bei der Suche nach seiner Familie zu helfen.

Einen ähnlich emotionalen Abschied feierte ihr damaliger Schauspielkollege Andrew Lincoln als Rick Grimes in der vergangenen Staffel. Da die beiden Charaktere sehr viel verbindet, ist ein Wiedersehen mit Michonne im Rick Grimes-Kinofilm nicht auszuschließen. Produzent Scott Gimple kündigte bereits vorab an, dass das Franchise mit Michonne noch nicht fertig sei. Ein Auftritt im Kinofilm oder gar ein Serien-Crossover mit der beliebten Kriegerin wollte er nicht ausschließen.

Showrunnerin Angela Kang gibt nun erste Details zu Michonnes finalen Folgen preis. Demnach wird die Kriegerin in den neuen Episoden mit ihrer eigenen Vergangenheit konfrontiert. Der Tod von Siddiq (Avi Nash) setzt ihr schwer zu, auch soll es in Form von Flashbacks ein Wiedersehen mit Andrea (Laurie Holden) geben. Darüber hinaus dürfen die Zuschauer den Beginn der Zombie-Apokalypse aus Sicht von Michonne erleben. Mehr wollte die Serien-Macherin noch nicht verraten.

Am 24. Februar 2020 meldet sich die Zombie-Serie The Walking Dead mit den restlichen Folgen der aktuellen 10. Staffel aus der Winterpause zurück. Darin müssen sich die Fans auf den angekündigten Abschied von Michonne einstellen. Schauspielerin Danai Gurira gab bereits im Sommer letzten Jahres ihren Ausstieg aus der Serie bekannt.

