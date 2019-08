The Walking Dead - Staffel 10: Alle Infos, Starttermine und Trailer bei uns im Überblick

Carol, Michonne, Daryl und Co. sind zurück! Wir haben die wichtigsten Infos, Handlungsdetails und Trailer der neuen Staffel „The Walking Dead“ für euch im Überblick.

Zwar wird es schon in naher Zukunft ein Ende der langjährigen Comicbuch-Reihe von The Walking Dead geben, aber die gleichnamige Serie hat noch einiges zu bieten. So bereiten wir uns auf die 10. Staffel vor, die uns sicherlich erneut schockierende Wendungen, Tode und Zombies im Übermaß bringen wird. Was ihr über die neueste Reihe von Episoden wissen müsst, verraten wir euch hier.

Was bisher geschah

Die 9. Staffel von „The Walking Dead“ ließ auch den hartgesottensten Zuschauer nicht kalt zurück. Nach Carls Tod und Ricks mysteriösem Verschwinden, war das Leiden der Überlebenden noch lange nicht zu Ende. Denn die Whisperers, das neue große Übel, töteten in einer der schockierendsten Folgen eine Reihe von unseren Lieblingscharakteren.

Aber Daryl (Norman Reedus), Carol (Melissa McBride), Michonne (Danai Gurira) und der Rest der Truppe geben nicht auf und sagen ihren gefürchteten Gegenspielern den Kampf an. Neben einem ersten Trailer und neuen Handlungsdetails, die das Panel auf der diesjährigen Comic-Con vorgestellt hat, erwartet uns in der neuen Staffel ein epischer Krieg.

Was wir erwarten können

Erste Fotos zur neuen Staffel verraten uns eine ganze Reihe von interessanten Details. Der harte Winter ist vorbei, doch der große Kampf gegen die Whisperers scheint gerade erste begonnen zu haben. Während Michonne wieder eifrig ihr Katana schwingt, scheinen Daryl und Carol auf einer geheimen Mission zu sein. Auch der Rest der Kolonie bereitet sich auf den Kampf gegen die Whisperers vor, was jedoch durch die gesetzten Grenzen der bösen Anführerin Alpha kein leichtes Spiel sein wird.

Aber dürfen wir nicht nur anhand erster Bilder über die kommende Handlung spekulieren, auch ein erster Trailer verspricht uns ein episches Wiedersehen. Der Trailer, der im Rahmen der Comic-Con 2019 veröffentlicht wurde, schockierte die Fans mit einer Szene, in der sich Michonne und Ezekiel küssen. Ezekiel war zuletzt mit Carol zusammen, was jedoch durch den Tod ihres Ziehsohnes Henry in der neuen Staffel nicht mehr aktuell sein könnte. Außerdem sehen wir Negan das erste Mal auf freiem Fuß, der Gerüchten zufolge seinen ehemaligen Feinden nun beistehen könnte.

Wann startet die neue Staffel?

Die 10. Staffel von „The Walking Dead“ wird auf dem amerikanischen Sender AMC ab dem 06. Oktober 2019 ausgestrahlt. Offiziell ist es noch nicht, doch wie in den letzten Jahren werden wir womöglich immer einen Tag später die deutsche Fassung auf dem Pay-TV-Sender Fox streamen können.

Neben der Ankündigung zum Staffelstart gibt es noch eine weitere Neuigkeit: Auf der Comic-Con in San Diego wurden zwei neue Cast-Mitglieder vorgestellt. Thora Birch („American Beauty“) und Kevin Carroll („The Leftovers“) werden in der kommenden Staffel dem Zombie-Universum beitreten. Thora Birch wird in die Rolle der Gamme schlüpfen und somit den Whisperers beitreten. Kevin Carroll spielt den Überlebenden Virgil, der in verzweifelter Suche nach seiner Familie auf unsere Helden treffen wird.

Ein Blick in die Zukunft

Der Austritt von Schauspielerin Danai Gurira, die seit vielen Staffeln die Rolle der Michonne verkörperte, ist leider bereits bestätigt. Die Showrunner versprachen aber schon vor einiger Zeit, ihrem Charakter einen würdevollen Abschied zu verleihen. Doch es gibt auch gute Neuigkeiten: Ein neuer Serienableger von „The Walking Dead“ ist bereits in Planung!

Einen ersten Teaser-Trailer gibt es sogar schon. So stellt der neue Cast eine ganz neue, außergewöhnliche Welt im „The Walking Dead“-Universum vor, die scheinbar in der Zukunft spielen wird. Die Zombieapokalypse ist weiter fortgeschritten denn je und die Welt wie wir sie kennen, ist durch die langjährigen Auswirkungen nicht mehr das, was sie mal war.

Auch befindet sich AMC momentan in der Vorproduktion des ersten Rick Grimes-Films, der die weiterführende Geschichte unseres verschwundenen Heldens zu Ende bringen soll.

Worauf freut ihr euch am meisten im „Walking Dead“-Universum? Was erwartet ihr von der 10. Staffel? Habt ihr eine Vermutung, wer die kommenden Ereignisse überleben wird, und wer nicht? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!