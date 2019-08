The Walking Dead - So enden die Comics: TV-Produzentin deutet auf hoffnungsvolles Ende

Wird die TV-Serie ähnlich enden wie die Comicbuchreihe oder wird es ganz andere Ausmaße annehmen? Die Produzentin der Fernsehserie spricht nun über das potenzielle Ende der Serie, das jedoch noch in weiter Ferne liegen soll.

Die Comicreihe von The Walking Dead fand jüngst ein jähes Ende, doch die TV-Serie ist noch lange nicht abgedreht. Die Produzentin Gale Anne Hurd verlor ein paar Worte während der San Diego Comic-Con zum Ende der Serie.

Sie deutet auf ein ähnlich hoffnungsvolles Ende wie in den Comics. Parallel gibt sie zu verstehen, dass es bis dahin noch ein weiter Weg sei, die Serie ist also noch lange nicht am Ende angekommen. Sie habe die Comics gelesen und fand sie brillant.

„[...] aber ich fand es ganz schön, dass es ein hoffnungsvolles Ende hat, eine hoffnungsvolle Welt. Ich fragte mich, wie er (Robert Kirkman) das erreichen könnte und ich dachte nur, es ist genial.“

Vorsicht, Spoiler zum Ende der Comicreihe!

Wie sieht das Ende in den Comics also aus? Falls ihr euch nicht spoilern möchtet, dann solltet ihr an dieser Stelle nicht weiterlesen.

Das Ende der Comics sieht einen Zeitsprung vor, der Carl Grimes und Sophia zeigt, die eine gemeinsame Tochter haben, Andrea. In der Welt werden die Beißer nur noch selten gesehen. Sie sind sogar so selten, dass sie wohl nur noch als Attraktion herhalten. Ein recht positives, hoffnungsvolles Ende also.

Doch Hurd grätscht an dieser Stelle nochmal ein:

„Die gute Sache an der TV-Serie ist, dass wir den Zeitsprung machen oder diese Zwischenjahre in der Show ausspielen können. Ich denke, es wird wirklich eine Frage von Entscheidungen, die an höherer Stelle getroffen wird, aber ich denke, wir haben eine großartige Roadmap.“

An anderer Stelle hat Robert Kirkman nochmal betont, dass die TV-Serie zu „The Walking Dead“ nicht so abrupt enden würde wie die Comicreihe. Demnach müsse sich niemand Sorgen machen, dass die 10. Staffel plötzlich nach der 4. Episode ende oder etwas Derartiges. Das wird nicht passieren.

The Walking Dead Ende von The Walking Dead bedeutet nicht Ende der Comics von Kirkman

In der Vergangenheit wurde bereits angedeutet, dass The Walking Dead ein allumfassendes Franchise werden könnte. So wurde schon der erste Kinofilm mit Rick Grimes (Andrew Lincoln) angekündigt, während eine 3. Serie zum Franchise angeteasert wurde, die allerdings einen anderen Namen soll, während sie im gleichen Universum spielt. Und ansonsten warten die Fans natürlich auf die 10. Staffel, die bereits in den Startlöcher steht. Alles Wichtige dazu hier:

The Walking Dead Der Kampf gegen die Whisperers: Erster Trailer zur 10. Staffel veröffentlicht