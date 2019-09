The Walking Dead - Offizieller Twitter-Account disst Schauspieler scherzhaft wegen Hauskauf

Viele Leser auf Twitter sahen in diesem Posting mehr, als tatsächlich dahintersteckt: Der offizielle Twitter-Account von „The Walking Dead“ äußert sich scherzhaft zum Hauskauf eines Schauspielers.

Davon abgesehen, dass es in The Walking Dead manchmal etwas härter zu geht, scheinen die Köpfe hinter der Serie – insbesondere die Social-Media-Kollegen – einiges an Humor mitzubringen. Ein Posting des offiziellen Twitter-Accounts von „The Walking Dead“ hat ein wahres Raunen hervorgerufen.

Junger Star kauft ein eigenes Haus

Dabei hat es Schauspieler Chandler Riggs auch ein bisschen darauf angelegt. Der 20 Jahre alte Darsteller verkündete mit den Worten „Ich habe gerade ein Haus gekauft, lol was“, dass er gerade etwas einkaufen war. Gefundenes Fressen für die Social-Media-Kollegen des offiziellen Accounts, die das Ganze mit „Ich zweifle, dass du darin bleiben wirst.“ und einem genervten Smiley kommentiert haben.

The Walking Dead So enden die Comics: TV-Produzentin deutet auf hoffnungsvolles Ende

Was wie ein Akt der Beleidigung wirkte, war für Fans von „The Walking Dead“ ein gefundener Insider. Bei diesem Satz wurde sich auf eine Folge der zweiten Staffel der Serie bezogen.

Rick Grimes befahl seinem Sohn, im Haus zu bleiben – Carl hörte natürlich nicht zu. Er ging in den Wald und fand einen Zombie, der im Schlamm gefangen war. Er warf Steine auf den Walker und bekämpfte ihn. Das war dann derselbe Zombie, der sich am Ende selbst losriss und Dale tötete, nur weil Carl nicht im Haus bleiben wollte. Das Ereignis mündete in einem Meme, das sich über Carl lustig machte, weil er nicht dortblieb, wo es sicher war.

Ob es Chandler Riggs jetzt wohl schaffen wird, in seinem neuen Haus zu bleiben? Von da aus kann er sich auf jeden Fall den Start der 10. Staffel von „The Walking Dead“ reinziehen, wenn diese am 06. Oktober dieses Jahres in den USA Premiere feiert.