The Walking Dead - Norman Reedus verspricht: Der neue Daryl wird den Fans gefallen

Zum Start der 10. Staffel von „The Walking Dead“ spricht Daryl-Darsteller Norman Reedus über seine Rolle in der Zombie-Serie und worauf sich die Fans in den neuen Folgen freuen dürfen.

Die 10. Staffel der beliebten Zombie-Serie The Walking Dead ist gerade erst im Fernsehen angelaufen, schon überschlagen sich die Spekulationen, welches Schicksal die Serien-Macher diesmal für die einzelnen Hauptcharakteren ausgedacht haben – und wer wohl als nächstes ins Gras beißen wird.

Vor diesem Schicksal scheint einer wohl vorerst ausgenommen zu sein: Daryl Dixon. Der von Norman Reedus dargestellte Charakter machte in den früheren Staffeln gerne dem Fiesling Negan (Jeffrey Dean Morgans) Konkurrenz, dennoch entwickelter er sich schon bald zum Publikumsliebling und ist aus der Serie nicht mehr wegzudenken.

Norman Reedus gefällt Daryls Entwicklung

Nach Rick Grimes (Andrew Lincoln) Weggang erhält Daryl in den neuen Folgen sogar mehr Screentime, bestätigt der Schauspieler. Wiedervereint mit Carol und als neue Führungsfigur der Gruppe zeigt er sich schon jetzt begeistert über Daryls Entwicklung, verriet er auf der Serien-Premiere im Rahmen der New York Comic-Con vor wenigen Tagen und führte bezogen auf die neuen Folgen weiter aus:

„Ich denke, Daryl hat in diesem Jahr eine Menge mit den alten Geistern der Leute zu tun, mit denen er befreundet war, mit denen er gekämpft hat und die nun nicht mehr dabei sind. Da ist Rick, da ist Shane, da ist Glenn und da ist Hershel. Ich glaube, Daryl wird sich in manchen Situationen selbst fragen: Was würde Rick hier tun? Das ist ein ganz anderer Daryl als zuvor. Früher hätte er ihnen einfach ins Gesicht geschlagen. Jetzt werden sie von Zeit zu Zeit eine andere Seite von ihm sehen können.“

So geht es in Staffel 10 weiter

In den neuen Folgen der 10. Staffel bereitet Daryl gemeinsam mit Michonne (Danai Gurira) und Aaron (Ross Marquand) die verschiedenen Communities auf den bevorstehenden Kampf gegen Alpha (Samantha Morton) und die Flüsterer (im Original The Whisperer) vor. Bereits in der früheren Staffel erwiesen sich die als Beißer getarnten Nomaden – nicht zuletzt durch ein blutiges Massaker – als äußerst brutale und kaltblütige Zeitgenossen, die ihnen den Krieg erklärten.

Nach der Premiere der 10. Staffel auf dem US-Sender AMC und in Deutschland auf dem Pay-TV-Sender FOX geht es nächsten Montag, 14. Oktober, mit der 2. Folge „Wir sind das Ende der Welt“ weiter. Ein Trailer zur neuen Episode bietet eine kleine Vorschau auf die kommenden Ereignisse. (Achtung Spoiler!)