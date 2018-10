The Walking Dead - Norman Reedus hatte Angst, Daryl müsse Rick töten

Die 9. Staffel von The Walking Dead wird die eine oder andere Wendung parat halten. Norman Reedus gab jüngst zu verstehen, dass er Angst davor hatte, seine Figur Daryl Dixon müsse am Ende Rick Grimes töten.

Dass sich Andrew Lincoln von der AMC-Produktion The Walking Dead verabschieden wird, ist bereits seit geraumer Zeit klar. Doch nun hat sich Norman Reedus zum Ende der 8. Staffel geäußert, dem offenbar nicht ganz wohl bei dem Gedanken war, sein Daryl Dixon müsse die Figur Rick Grimes töten. Diese Angst entsprang einer Gegebenheit am Drehset und ist einer Szene in der 8. Staffel zu verschulden, die in der letzten Minute vor der Produktion noch abgewandelt wurde.

Vorsicht, potenzielle Spoiler!

So sei die Furcht auf die angedeutete Konspiration zurückzuführen, die ihn als Daryl, Jesus (Tom Payne) und Maggie (Lauren Cohan) betrifft. Maggie erzählt ihrer rechten Hand Jesus, dass Rick augenscheinlich falsch liege mit einer bestimmten Entscheidung, die den Anführer der Savior betrifft. Negan (Jeffrey Dean Morgan) sollte am leben gelassen werden, aber Maggie sieht die Dinge anders. Diese Entscheidung wird im Nachgang sicherlich noch für Konsequenzen sorgen.

Doch im Vorfeld sorgte sie erst einmal für Unbehagen. Norman Reedus meint nun gegenüber The Wrap dazu:

''Am Ende der letzten Staffel. Diese letzte Szene, die wir geschossen haben. Es sah so aus, als würden Jesus, Maggie und Daryl Rick etwas antun wollen - ich war erst nicht drin in der Szene.''

Dies sei wohl darauf zurückzuführen, dass man ihm erst eine Stunde vor der Szene gesagt habe, er solle hier bitte auch zugegen sein.

"Und ich so: Worüber sprecht ihr? Ich kann mich nicht gegen Rick stellen. Worüber sprecht ihr?''

The Walking Dead Staffel 9 startet heute in Deutschland, das müsst ihr wissen!

Doch die Produzenten hätten an sein Vertrauen appelliert, am Ende würde sich alles entsprechend auflösen. Aufgrund dieses Vorfalls dachte Reedus nun, dass entweder Daryl Rick töte oder umgekehrt. In der 9. Staffel sehen wir nun, wie sich das Verhältnis zwischen Daryl und Rick zuspitzt. Nun bleibt es abzuwarten, was am Ende passiert. Es ist jedoch denkbar, dass Daryl diese Last auferlegt bekommt.