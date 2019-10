The Walking Dead - Noch mehr Zombies: Erster Trailer zur neuen Spin-off Serie erschienen

Dem Universum von „The Walking Dead“ sind keine Grenzen gesetzt. Heute startet in Deutschland nicht nur die 10. Staffel der Serie, im Jahr 2020 geht zudem die dritte TV-Serie als weiteres Spin-off an den Start. Durch den unten eingebundenen Trailer könnt ihr euch einen ersten Eindruck verschaffen.

Es geht weiter mit den Beißern aus dem The Walking Dead-Universum. Noch hat das neu angekündigte Spin-off keinen eigenen Namen, ein paar Informationen zur Serie sind allerdings bekannt. Der Ableger spielt ungefähr 10 Jahre nach dem Ausbruch der Zombie-Apokalypse, also zur selben Zeit wie die Originalserie.

Alles dreht sich um die erste Generation der Jugendlichen, die in dieser postapokalyptischen Welt aufgewachsen ist und es nach einem Leben außerhalb ihrer Mauern dürstet. Wie man im Trailer erkennen kann, führen die Kids innerhalb der Mauern ein schier normales Leben, gehen zur High School und können sogar ein Stück Natur genießen. Als der Vater der jungen Iris (Aliyah Royale) aber scheinbar in Schwierigkeiten ist, beschließt sie, die sicheren Mauern zu verlassen.

Ist ein Crossover mit The Walking Dead möglich?

Ein großes Ja! Wie wir wissen, spielt die Serie ungefähr zur gleichen Zeit wie die Mutterserie. Als Iris erfährt, dass ihr Vater, der an einem anderen Ort versucht eine neue Zivilisation aufzubauen, womöglich in Gefahr ist, beschließt sie, die schützenden Mauern zu verlassen. Gemeinsam mit ihrer Adoptivschwester (Alexa Mansour) und ein paar Freunden zieht sie hinaus in die Welt, in der die Jugendlichen das erste Mal mit den gefährlichen Zombies konfrontiert werden.

Beide Serien spielen zur selben Zeit und in den USA. Während ihrer Reise ist es also durchaus möglich, dass sich die Wege der Charaktere aus beiden Teilen kreuzen. Der zweite „The Walking Dead“-Ableger startet im Frühjahr 2020, mit zunächst 10 Folgen, wie gewohnt auf dem US-Sender AMC. Wann die Serie ihren Weg zu den deutschen Streaming-Diensten findet, ist noch nicht bekannt.

Auf die Beißer müsst ihr allerdings nicht lange verzichten. Heute startet die 10. Staffel zu „The Walking Dead“. Hierzulande werden die neuen Folgen wöchentlich ab 21 Uhr auf FOX Deutschland zu sehen sein. Den Sender seht ihr unter anderem mit dem Sky Entertainment Paket sowie bei dem Streamingdienst Sky Ticket. Das Sky Ticket könnt ihr euch derzeit bereits ab 4,99 Euro im ersten Monat (danach 9,99 Euro) buchen.

