The Walking Dead - Neue Spin-off-Serie mit weiblichen Hauptcharakteren für 2020 angekündigt!

Trotz mäßiger Einschaltquoten hat der amerikanische Sender AMC eine neue Spin-off-Serie zu „The Walking Dead“ in Produktion gegeben. Die ersten Details dazu findet ihr bei uns!

Schon fast 10 Jahre dürfen wir den vielen Charakteren im „The Walking Dead“-Universum beim Überleben in der Zombie-Apokalypse zuschauen. Angefangen mit der ursprünglichen Serie, die mittlerweile ihre neunte Staffel erreicht hat, wurden wir im Jahr 2017 mit der ersten Spin-off-Serie „Fear The Walking Dead“ beglückt, die einige Jahre vor den Ereignissen rund um Rick, Darryl und Co. spielt. Trotz dem vielen Input ließen die Einschaltquoten beider Serien im Laufe der letzten Jahre stetig nach, was für viele das Ende der Zombie-Serien bedeutete. Doch AMC sieht das anders und hat nun ein weiteres Spin-off im Zombie-Universum in Auftrag gegeben.

The Witcher (Serie) Dreharbeiten finden jetzt in Polen statt

Neue Serie für 2020 geplant

Viel ist noch nicht zur zweiten Spin-off-Serie bekannt, doch versprechen die Produzenten zwei weibliche Hauptrollen, die zur zweiten Generation der Überlebenden der Zombie-Apokalypse gehören. Ob es sich dabei um die Nachfahren bereits bekannter Charaktere aus dem „The Walking Dead“-Umfeld handeln könnte, ist noch unklar. Fans von The Walking Dead und Fear The Walking Dead durften einige ihrer Favoriten vermehrt zwischen beiden Serien springen sehen, ob es jedoch durch die größere Zeitverschiebung des geplanten Spin-offs weiterhin dazu kommen wird, bleibt abzuwarten.

Die Serie, die ihre Erstaustrahlung vermutlich 2020 haben wird, geht noch diesen Sommer in die Vorproduktion und wird vom „TWD“-Autor und Produzenten Matt Negrete geleitet. Somit müssen wir noch eine ganze Weile warten, bis wir die ersten Informationen und Bilder zur neuen Serie begutachten dürfen. Geplant ist vorerst eine Staffel mit 10 Episoden.

Game of Thrones Staffel 8 streamen: So günstig ist es mit Sky Ticket!

Glücklicherweise müssen wir aber nicht ganz bis 2020 verzichten, bis wir unser Verlangen nach Zombie-Abenteuern wieder stillen dürfen, denn am 3. Juni geht die fünfte Staffel von „Fear The Wallking Dead“ im deutschen Fernsehen weiter. Die Macher der Serie erhoffen sich bessere Einschaltquoten, die zuletzt beim Finale der von „The Walking Dead: Season 9“ so niedrig wie nie zuvor waren.

Weiterhin wird momentan auch noch an einer TV-Filmtrilogie gearbeitet, die die letzten Abenteuer von Rick Grimes (gespielt von Andrew Lincoln) zu Ende erzählen soll. Ein genaues Datum für die Ausstrahlung der Trilogie gibt es ebenfalls noch nicht, aber geplant ist ein Erscheinen aller Filme zwischen 2019 und 2021.