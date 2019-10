The Walking Dead - Das ist die neue Generation der kommenden Spin-off-Serie

Das „The Walking Dead“-Universum wächst: Während aktuell die 10. Staffel der TV-Serie ausgestrahlt wird, arbeitet der US-Sender AMC bereits an einem weiteren Spin-off. Die neue Serie schlägt einen völlig neuen Weg ein, verspricht Serien-Macher Scott Gimple.

Zum Auftakt der aktuellen 10. Staffel der beliebten Zombie-Serie The Walking Dead arbeitet Serien-Schöpfer Scott Gimple und Mastermind hinter dem gesamten Universum bereits an einer weiteren neuen TV-Serie. Der inzwischen zweite Serien-Ableger neben „Fear the Walking Dead“ schlägt jedoch einen völlig neuen Weg ein.

Diesmal steht eine neue Generation im Mittelpunkt der Handlung, die eine Welt ohne Zombies nie kennenlernen durften. Gimple möchte mit dem Spin-off die Zombie-Apokalypse aus einer völlig anderen Perspektive erzählen, verrät er in einem Interview:

„Sie sind wie Charaktere, die die Serie seit Jahren verfolgt haben und jetzt diese Welt erstmals selbst betreten. Sie sind in all der Gefahr aufgewachsen, waren aber durch hohe Mauern vor den Untoten und Beißer geschützt. Sie kennen die Welt da draußen nicht, müssen sich aber nicht so tief mit ihr auseinandersetzen [wie die bisherigen Serien und Geschichten].“

Neue Serie stellt junge Generation vor

Die noch immer namenlose neue TV-Serie spielt rund 10 Jahre nach der Zombie-Apokalypse und weist somit einige Parallelen zur Originalserie auf. Jedoch spielt sie in Virginia und handelt von der ersten Generation, die als Jugendliche in dieser postapokalyptischen Welt aufwachsen. Gut geschützt hinter hohen Mauern haben sie ein Stück Normalität genossen, gehen zur Schule und mussten die Bedrohung nie am eigenen Leib erfahren. Als jedoch der Vater der jungen Iris (Aliyah Royale) in Schwierigkeiten steckt, beschließt sie mit ihren Freunden, die sicheren Mauern zu verlassen.

Der zweite „The Walking Dead“-Ableger startet im Frühjahr 2020 auf dem US-Sender AMC. Inzwischen hat sich Amazon Prime die Rechte sichern können und bringt das Spin-off zeitgleich zur US-Premiere auch nach Deutschland. Die erste Staffel umfasst zunächst 10 Folgen. Einen kleinen Vorgeschmack auf die neue TWD-Serie liefert ein erster Trailer, der kürzlich veröffentlicht wurde.