The Walking Dead - Negan-Schauspieler erhält seltsame Sexanfragen

Die 10. Staffel von der Serie „The Walking Dead“ naht und der Negan-Schauspieler Jeffrey Dean Morgan spricht nun über die merkwürdigsten Anfragen, die er nach seiner Rolle als Negan erhalten hat.

Jüngst hat der Negan-Schauspieler Jeffrey Dean Morgan in der Show Conan von Conan O'Brien verraten, was die verrücktesten Anfragen seien, die er nach seinem Auftritt als Negan in The Walking Dead erhalten habe.

Kuriose Sexanfragen und mehr

Allem voran spricht er über seltsame Sexanfragen, die er wohl regelmäßig erhalten soll und die merkwürdiger nicht sein könnten. Im Detail meint er:

Ich habe eine Menge davon erhalten, weil wer Negan ist, ich bekomme eine Menge, so 'ne Art, seltsame Sexanfragen. Ich denke, dass sie davon ausgehen, er sei sehr dominant ... weißt du, was ich meine? Er trägt Leder, es ist verrückt. [...] Ich habe Ballknebel-Geschenke bekommen, Peitschen.“

Davon ab beziehen sich einige Nachfragen wohl auf seinen bekannten Baseballschläger, der den Namen Lucille trägt. Er meint:

„Ich hatte da jemanden – du musst das womöglich rausschneiden – ich hatte jemanden, der mich fragte, ob ich Lucille verwenden könnte, um ihn zu einem Eis am Stiel zu verarbeiten. [...] Und nur so am Rande, ich habe das in meinem Kopf durchgespielt, als die Anfrage reinkam. Und ich war wirklich verwirrt danach. Ich dachte so, ein Eis am Stiel? Jesus!“

Fans überschreiten Grenzen

Zwischenzeitlich kam es jedoch auch zu ernsteren Problemen, als er 2018 via Twitter mitteilen musste, dass die Fans nicht mehr vor seinem Haus herumlungern sollen. Damals hatte der verheiratete Vater die Fans gebeten, ihre Privatsphäre zu respektieren, die ihn teilweise sogar bedroht haben. Er musste sich also realem Hass aussetzen für seine Rolle als Bösewicht in TWD.

Dear people that think it’s a solid plan to come to our house, take pictures, drive up to house, knock on door... it’s not a good plan. It’s rude and creepy. Respect our privacy please. And... you’re being recorded. — Jeffrey Dean Morgan (@JDMorgan) July 3, 2018

Er hatte diesbezüglich später nochmal Stellung bezogen und erklärt:

„Die Hälfte der Leute denkt, dass ich Dandy bin. Und die andere Hälfte nicht, aber das ist ok. Wenn du einen schändlichen Bastard spielst, kommt sowas eben und du musst damit umgehen und das habe ich.“

In der Show gibt er hingegen abschließend zu verstehen, dass die Fans der Figur Negan wohl sehr passioniert wären. Er nimmt es also ganz offensichtlich mit ein wenig Humor.

Voller Vorfreude warten die Fans zudem bereits auf die 10. Staffel von The Walking Dead, die schon am 6. Oktober 2019 auf AMC anläuft. Den Ausschnitt aus der Sendung von Conan könnt ihr euch hier ansehen und wenn ihr alle Infos zum Serienstart erhalten möchtet, dann solltet ihr hier vorbeschauen:

