The Walking Dead - Nach Rick Grimes: Negan-Darsteller Jeffrey Dean Morgan möchte eigenes Spin-off

Die Zombie-Serie The Walking Dead hat bereits seinen beliebten Hauptdarsteller verloren, Fans dürfen dennoch auf ein Wiedersehen mit Rick Grimes hoffen. Bekannterweise erhält Andrew Lincolns Figur einen eigenen Film, der sogar in die Kinos kommen soll. Auch von einer Trilogie ist die Rede.

Doch wie sieht es mit Negan aus? Sein Darsteller Jeffrey Dean Morgan hofft weiterhin auf ein Spin-off als Serie oder Film im Franchise. Schließlich existiert mit dem Comic „Here’s Negan“ von TWD-Schöpfer Robert Kirkman eine passende Vorlage.

Seit seinem ersten Auftritt in „The Walking Dead“ im Jahr 2016 versucht Jeffrey Dean Morgan Serien-Macher Scott Gimple für eine Produktion zu überreden. Als gefährlicher Gegenspieler und skrupelloser Anführer der Saviors sorgte Negan mit seiner Keule Lucille für einige schockierende Momente in der Hauptserie. Inzwischen hat der Antagonist in den vergangen Staffeln eine Entwicklung hin zum Antihelden und Publikumsliebling gemacht.

Ein Negan-Film oder -Serie könnte die Vorgeschichte des ehemaligen Sportlehrers aus Virginia vor der Zombie-Apokalypse erzählen. Ob wir tatsächlich irgendwann so eine Produktion zu Gesicht bekommen werden, hängt mit Sicherheit vom Erfolg der TWD-Serie selbst und dem kommenden Rick Grimes-Film ab.

The Walking Dead Es kann nur einen geben: Kinofilm mit Rick Grimes in Arbeit

Im nächsten Jahr geht die Hauptserie The Walking Dead am 23. Februar 2020 mit der zweiten Hälfte der 10. Staffel weiter, eine weitere 11. Staffel ist bereits bestätigt. Auch das Spin-off Fear The Walking Dead meldet sich im Sommer mit der 6. Staffel zurück. Und dann kommt ja noch ein weiterer Serien-Ableger namens The Walking Dead: World Beyond über eine neue Generation in der Zombie-Apokalypse im Frühjahr/Sommer 2020.

Well yeah. Not sure what the deal is with those films though. Waiting like you to hear about ole Ricky Grimes movie. I have my own thing for POSSIBLE films. I’m still holding out for negan story... based on @RobertKirkman graphic novel. Id LOVE to film that. LOVE LOVE LOVE.