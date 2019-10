The Walking Dead - Morgen startet in Deutschland die 10. Staffel, hier könnt ihr sie günstig schauen

In Deutschland wird am morgigen Montag die erste Episode der 10 Staffel zu „The Walking Dead“ ausgestrahlt, wie zeigen euch, wo ihr die Serie günstig schauen könnt.

Am morgigen Montag, den 07. Oktober 2019 startet in Deutschland die erste Hälfe der 10. Staffel der Zombie-Serie The Walking Dead. Schon jetzt ist bekannt, dass es in jedem Fall auch eine 11. Staffel geben wird. Außerdem wird diese Schauspielerin in der 11. Season ihr Comeback feiern.

Damit ihr den Überblick nicht verliert und genau wisst, wann die ersten acht Episoden ausgestrahlt werden, haben wir euch hier einen praktischen Episodenguide verlinkt:

Schaut euch hier günstig die 10. Staffel an

In den USA startet die 10. Staffel zu „The Walking Dead“ bereits am heutigen Sonntag bei AMC. Hierzulande werden die neuen Folgen wöchentlich ab 21 Uhr auf FOX Deutschland zu sehen sein. Den Sender seht ihr unter anderem mit dem Sky Entertainment Paket sowie bei dem Streamingdienst Sky Ticket.

Das Sky Ticket könnt ihr euch derzeit bereits ab 4,99 Euro im ersten Monat (danach 9,99 Euro) hier buchen. Die erste Episode ist morgen ab 21 Uhr verfügbar.

Alle Infos zu der 10. Staffel haben wir euch hier zusammengefasst:

*Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Sky handelt es sich um Affiliate-Links.