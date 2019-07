The Walking Dead - Der Kampf gegen die Whisperers: Erster Trailer zur 10. Staffel veröffentlicht

AMC hat den ersten Trailer zur 10. Staffel von „The Walking Dead“ veröffentlicht, der uns einen umfassenden Einblick in die kommenden Geschehnisse liefert.

Da ist das Ding! AMC hat im Rahmen der San Diego Comic-Con den ersten Trailer zu der 10. Staffel von The Walking Dead veröffentlicht. Die Zombie-Serie wird bereits im Oktober dieses Jahres fortgeführt.

Durch den neuen Clip bekommen wir einen ersten recht umfangreichen Einblick in die nächste Staffel. Den Trailer haben wir für euch unterhalb dieser Zeilen eingebunden.

Die 10. Staffel ist die erste Season, die von Beginn an ohne Publikumsliebling Andrew Lincoln auskommen muss, der in der Serie bislang Rick Grimes verkörperte. Doch es gibt auch eine gute Nachricht für alle enttäuschten Fans. Denn während der Comic-Con kündigten die Verantwortlichen bei AMC außerdem offiziell einen ersten „The Walking Dead“-Kinofilm an, bei dem der Fokus auf Rick Grimes liegen wird:

Worum geht es in der 10. Staffel?

In der neuen Staffel geht der Kampf gegen die Whisperers in eine neue Runde. Der Hass der Überlebenden dürfte sich vor allem auf deren Anführerin namens Alpha (Samantha Morton) richten, die am Ende der 9. Staffel für ein wahres Massaker verantwortlich war, das Fans so schnell sicherlich nicht vergessen werden. Doch auch Negan (Jeffrey Dean Morgan) dürfte in der 10. Staffel wieder deutlich mehr Screentime erhalten.

Insgesamt liegen zwischen der 9. und 10. Staffel mehrere Monate, wie Showrunnerin Angela Kang vor kurzem ankündigte, die Taten von Alpha seien allerdings alles andere als vergessen.

Die 10. Staffel von The Walking Dead startet am 06. Oktober 2019 in den USA auf AMC. Hierzulande könnt ihr euch die Zombie-Serie via Sky Ticket oder FOX anschauen.