The Walking Dead - Geplante Trilogie mit Rick Grimes wohl auch mit Michonne und Daryl

AMC hat gleich mehrere Filme zu The Walking Dead angekündigt. Dabei wird sich die Trilogie um die Figur Rick Grimes drehen. Wie nun außerdem bekannt geworden ist, werden auch die beiden Serienlieblinge Michonne und Daryl in den Filmen zu sehen sein und die Wege von Rick kreuzen.

Erst vor kurzem hat AMC gegenüber der Entertainment Weekly mindestens drei Spinoff-Filme aus dem The Walking Dead-Universum bestätigt, die sich um die Figur Rick Grimes drehen werden. Die Filme setzen direkt nach den Geschehnissen von Lincolns finaler Folge in der Serie an, außerdem stellt Gimple in Aussicht, dass weitere Filme folgen könnten.

Nun heißt es in einem neuen Bericht von Hollywood Reporter, dass es möglich ist, dass die beiden beliebten The Walking Dead-Charaktere Michonne (Danai Gurira) und Daryl (Norman Reedus) in den neuen Filmen ebenfalls auftauchen werden.

AMC-Programmpräsident David Madden sprach in dem Gespräch über die Möglichkeit, dass Michonne in den Filmen auftauchen werde und, dass er "große Hoffnungen" habe, dass sich die beiden Serienlieblinge über den Weg laufen werden.

"Wir glauben, dass dies eine Welt und eine Erzählung mit vielen Möglichkeiten und Gelegenheiten für die Charakterentwicklung ist, und wir freuen uns, die Serie zu einem Franchise zu erweitern, die in mehreren Formaten leben kann", so Madden. "Seit vielen Jahren haben Fans über Dinge gesprochen, die sie in der Apokalypse noch gerne sehen möchten. Jetzt haben wir die Möglichkeit, diese Geschichten zu erzählen, angefangen mit dem Charakter, mit dem alles begonnen hat, Rick Grimes."

Weiterhin heißt es: "Wir haben noch viel vor - angefangen mit einem neuen Epos mit einem der größten Hauptdarsteller der Fernsehgeschichte und einem der besten Menschen, die ich je getroffen habe", erklärte Gimple in dem Interview. "Diese Filme werden eine große Weiterentwicklung dessen darstellen, was wir in der Serie gemacht haben. Wir beginnen mit dem ersten Teil der fortlaufenden Geschichte von Rick Grimes und es ist wird noch viel mehr kommen, mit bislang unbekannten Welten von The Walking Dead und Gesichtern aus der Vergangenheit der Show sowie mit neuen Charakteren. Wir wollen mit unterschiedlichen Geschichten neue Wege beschreiten, die alle zu derselben Welt gehören, die unsere Vorstellungskraft für fast ein Jahrzehnt der Toten erregte."

Entsprechend können Fans der Serie gespannt, welche neuen Ideen die Verantwortlichen derzeit noch in der Hinterhand halten.