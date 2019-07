The Walking Dead - Erster Teaser-Trailer zur 3. Serie ist da!

Der erste Trailer zur nächsten AMC-Serie ist da, die ein Teil des „The Walking Dead“-Filmuniversums wird. Die Serie fokussiert eine ganz neue Perspektive aus der Postapokalypse.

Aus der Comicbuchvorlage zu The Walking Dead entwickelt sich langsam aber sicher ein gigantisches Film-Franchise. Mittlerweile gibt es neben der Hauptserie bereits eine weitere Serie „Fear the Walking Dead“ und es sollen sogar diverse Filme folgen. Den Anfang macht ein Kinofilm rund um Rick Grimes.

Doch bei zwei Serien und den Filmen wird es nicht bleiben. AMC hat den ersten Teaser-Trailer zur dritten „The Walking Dead“-Serie veröffentlicht. Mit den mächtigen Worten „eine neue Welt von The Walking Dead kommt im Frühling“, feiert AMC die Ankündigung der neuen Serie hochoffiziell.

Neue TWD-Serie im Teaser

Der Teaser birgt einige Schauspieler, die junge Protagonisten aus dem TWD-Universum verkörpern. Sie führen in das Setting ein:

A new world of #TheWalkingDead is coming this Spring... pic.twitter.com/CQsY6fyCaf — The Walking Dead (@TheWalkingDead) July 30, 2019

Es wird also einiges anders sein. Programmchef David Madden von AMC meinte diesbezüglich bereits vor einiger Zeit, dass die dritte TWD-Serie nicht zwingend „The Walking Dead“ im Namen tragen wird. Demnach solltet ihr euch nicht verunsichern lassen, wenn ihr den Namen der neuen Serie lest – es handelt sich trotzdem um dasselbe Filmuniversum. Er hat jedoch bereits verlauten lassen, dass die Serie ihren ganz eigenen Weg folgt:

„Die neue Show ist wirklich auf ihrem eigenen, anderen Weg. Es ist ein anderes Gefühl, der Ton ist anders. Sie wird nicht wie die anderen beiden Shows aussehen.“

Wir sehen nämlich unter anderem die erste Generation an Menschen, die komplett nach der Apokalypse aufwächst. Demnach wird sich die Serie um diese jungen Personen drehen und die Zuschauer werden womöglich mit Dingen konfrontiert, die es bislang in TWD noch nicht gab. Scott Gimple meint diesbezüglich auf der Comic-Con in San Diego:

Das große Geheimnis ist, dass noch andere Zivilisationen die Apokalypse überlebt haben. Dies wurde bereits in The Walking Dead: Staffel 7 angedeutet [...]“

Wir freuen uns schon jetzt auf den ersten richtigen Trailer, der jedoch noch einige Zeit auf sich warten lassen dürfte. Die Dreharbeiten zur neuen Serie in Richmond, Virginia haben bereits begonnen und dauern bis November 2019 an. Die neue Serie zum „The Walking Dead“-Universum soll irgendwann 2020 an den Start gehen.

Wir werden unter anderem die Schauspieler Aliyah Royale („The Red Line“) sehen, die in die Haut von Iris schlüpft. Dann wären da noch Annet Mahendru („The Americans“) als Huck, Alexa Monsour („Unfriended: Dark Web“) als Hope, Nicolas Cantu („The Amazing World of Gumball“) als Elton und zu guter Letzt Hal Cumpston („Bilched“), der Silas verkörpern wird.

Und hier seht ihr den ersten Trailer zur 10. Staffel von „The Walking Dead“:

