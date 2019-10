The Walking Dead - Die erste Szene aus Staffel 10 schon jetzt ansehen!

Die 10. Staffel von „The Walking Dead“ steht in den Startlöchern. Und schon bevor es nächsten Montag in Deutschland losgeht, könnt ihr euch jetzt die allererste Szene von Episode 1 ansehen.

Die 10. Staffel zu The Walking Dead startet schon in wenigen Tagen durch. Grund genug für AMC, die Opening-Szene im Vorfeld des Starts zu veröffentlichen, um die Zuschauer ein wenig auf den kommenden Zombiegraus einzustimmen. Ihr könnt euch die ersten drei Minuten von TWD: Season 10 schon jetzt ansehen:

The Walking Dead: Staffel 10

Laut AMC lautet die offizielle Beschreibung für Season 10 wie folgt:

„Die Gruppe in Oceanside fährt mit dem Training für den Fall fort, dass die Whisperers zurückkehren; die Spannungen sind hoch, während die Helden an ihrem Konzept der Zivilisation festhalten.“

Im Opener führt Daryl (Norman Reedus) offensichtlich eine Kampfeinheit an, die aus Verbündeten aus Oceanside, Alexandria und Kingtop besteht. Darunter befinden sich Freunde wie Michonne (Danai Gurira) oder die kleine Judith Grimes (Cailey Fleming). Die neuartige Bewaffnung spiegelt einmal mehr einen Zeitsprung wider. Die Kampfeinheit ist nun (siehe Bild) mit Schutzschilden ausgerüstet, was sie mehr als bedrohlich erscheinen lässt.

Und was es noch so alles in der 1. Episode zu sehen gibt und welche Gefahren unsere Überlebenden in der Postapokalypse trotzen müssen, erfahren wir schon in Kürze am 7. Oktober 2019 auf Sky, wenn die 1. Episode der 10. Staffel ihr Debüt feiert.

