The Walking Dead - Erste Details zu Ricks Rückkehr in geplanter Film-Trilogie

Die Zombieserie „The Walking Dead“ geht nicht nur im TV mit einer weiteren Staffel und diversen Spin-offs weiter. Auch Rick Grimes kehrt mit einer eigenen Film-Trilogie zurück ins Franchise. Jetzt gibt es erste Details zu den Kinofilmen.

In der Zombieserie The Walking Dead nach den Comics von Robert Kirkman verkörperte Andrew Lincoln als Rick Grimes die wohl wichtigste Hauptfigur und führte eine Gruppe von Überlebenden an. Nach seinem überraschenden Ausstieg vor mehr als einem Jahr dürfen sich Fans dennoch auf ein Wiedersehen freuen. Rick kehrt mit eigener Film-Trilogie ins Franchise zurück.

Nun liefert Scott M. Gimple als Produzent und Mastermind hinter dem Franchise erste Details zu den Kinofilmen:

„Wir werden eine wilde, neue Richtung einschlagen. Wir wollen den Fans etwas Besonderes bieten, das den Gang ins Kino wirklich lohnend macht. Wir wollen etwas Neues abliefern. Wir werden Ricks Geschichte weiter erzählen, und durch sie viel von der Welt entdecken. Rick wird auf verschiedene Arten herausgefordert, auf die ihn in gewisser Weise alles, was er durchgemacht hat, vorbereitete.“

Neue und größere Welt für Rick?

Scott M. Gimple verspricht den Fans, dass diese neue Welt wesentlich größer ausfallen wird, im Gegensatz zur TV-Serie. Weiter ins Details wollte er noch nicht gehen. Fest steht jedoch, dass die Filme ausschließlich für's Kino entworfen werden. Das Drehbuch zum ersten Film sei laut Gimple bereits so gut wie fertig, die Autoren nehmen lediglich noch kleinere Anpassungen vor.

Der Produzent bestätigt außerdem, dass das Budget des Films wesentlich größer als zur TV-Serie ausfällt. Schließlich möchte man den Fans des TWD-Franchise visuell sowie erzählerisch etwas Neues und innovatives bieten. Welche Auswirkungen die Filme auf die Serie haben werden, ist noch völlig unklar.

Crossover zwischen Filme und Serien nicht geplant

Auch die Serien schlagen künftig neue Wege ein. Den Anfang macht das zweite Spin-off The Walking Dead: World Beyond in diesem Jahr über eine neue Generation von Überlebenden, die eine normale Welt ohne Walkers und Untoten nie kennenlernen durften.

Ein Crossover der Serien, einschließlich „Fear the Walking Dead“, und den Kinofilmen soll es aber nicht geben, meint Gimple. Dennoch wird es kleine Verbindung zum gemeinsamen Franchise in Form von Easter-Eggs geben.

So geht es im Jahr 2020 weiter

Zunächst geht es am 23. Februar 2020 mit der zweiten Hälfte der 10. Staffel von „The Walking Dead“ und Michonnes Abschied weiter. Anfang 2020 folgt der neue Serien-Ableger „World Beyond“ auf Amazon Prime Video und im Sommer dürfen sich Fans auf eine 6. Staffel zu „Fear The Walking Dead“ freuen. Wann wir den ersten Kinofilm über Rick Grimes mit Andrew Lincoln erwarten dürfen, steht noch aus.