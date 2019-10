The Walking Dead - Erste Bilder zur 3. Serie stellen neue Generation vor

Das „The Walking Dead“-Universum wächst unaufhörlich weiter: Während Fans bereits der 10. Staffel entgegenfiebern, wird derzeit an einer weiteren Serie gearbeitet. Darin geht es um eine neue und junge Generation Überlebender.

Die Zombie-Serie The Walking Dead wird in Kürze mit der 10. Staffel und einigen Änderungen auf dem US-Sender AMC und hierzulande auf FOX fortgesetzt. Doch damit nicht genug: Neben einer angekündigten Film-Trilogie mit Rick Grimes (Andrew Lincoln) ist außerdem ein weiterer Serien-Ableger in Arbeit.

The Walking Dead Damit wird euch die 10. Staffel schocken!

Die noch namenlose Serie als zweites Spin-off nach „Fear the Walking Dead“ verfolgt jedoch einen völlig neuen Ansatz: Die Handlung spielt in Virginia und stellt eine neue und noch junge Generation von Überlebenden dar, die ein Leben vor der Zombie-Apokalypse nie kennenlernen durften und nun in einer Welt voller Zombies und Untoten aufwächst.

Produzent Scott M. Gimple erklärte zuletzt, dass die 3. Serie neue Wege einschlägt und sich grundsätzlich von den bisherigen Produktion unterscheiden wird. Auch stellt er in Frage, ob das Spin-off überhaupt „The Walking Dead“ im Titel tragen wird.

Erste Bilder stellen die neue Generation vor

Inzwischen sind erste Bilder zur Serie eingetroffen. Darauf zu sehen sind die Jungdarsteller Aliyah Royale (Iris), Annet Mahendru (Huck), Alexa Mansour (Hope), Nicolas Cantu (Elton) und Hal Cumpston als Silas. Gemeinsam stellen sie sich den Herausforderungen und zeigen den Zuschauern eine völlig neue Welt im „The Walking Dead“-Universum.

Bislang ist noch unklar, ob es überhaupt eine Verbindung zur Hauptserie etwa in Form von Gastauftritten geben wird, ähnlich wie zuvor bei „Fear the Walking Dead“. Verantwortlich für die neue Serie ist Showrunner Matt Negrete, Regie führt Jordan Vogt-Roberts („Kong: Skull Island“). Ein Serien-Start ist für Anfang 2020 geplant.