The Walking Dead - Damals und heute: Cast-Bilder zeigen, was sich alles verändert hat

Die Zombie-Serie „The Walking Dead“ feiert Jubiläum. Während sich die aktuelle 10. Staffel gerade in die Winterpause verabschiedet hat, geht ein Bild mit der Besetzung von damals und heute viral und zeigt, was sich zur 1. Staffel geändert hat.

Zehn Staffeln Zombie-Apokalypse und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht: Im Herbst 2010 ist die erste Folge der TV-Serie The Walking Dead an den Start gegangen. Jetzt gedenkt der Fan @EthanCorby der Serie mit einem Meme und stellt den Unterschied zwischen der 1. und der 10. Staffel im direkten Vergleich dar.

The Walking Dead damals und heute

Zu sehen gibt es eine Aufnahme der damaligen Besetzung der 1. Staffel auf der Comic-Con 2010 in San Diego im direkten Vergleich mit einer Abbildung des derzeitigen Casts von der Comic Con 2019. Das erste Bild aus dem Jahr 2009 zeigt Produzent und Regisseur Greg Nicotero, den damaligen Showrunner Frank Darabont, Comic-Autor Robert Kirkman, die Produzenten Denise Huth und Gale Anne Hurd sowie die Besetzung Andrew Lincoln (Rick Grimes), Jon Bernthal (Shane), Laurie Holden (Andrea), Emma Bell (Amy), Sarah Wayne Callies (Lori Grimes) der 1. Staffel.

Auf dem zweiten Bild sind einzig noch die beiden Produzenten Denise Huth und Gale Anne Hurd in der 10. Staffel dabei, neben den neuen Darstellern Nadia Hilker (Magna), Cooper Andrews (Jerry), Eleanor Matsuura (Yumiko), Ryan Hurst (Beta), Melissa McBride (Carol), Cailey Fleming (Judith Grimes), Jeffrey Dean Morgan (Negan), Norman Reedus (Daryl) und Avi Nash (Siddiq) sowie die neue Showrunnerin Angela Kang.

TWD TWD

at the beginning at the end of

of the decade the decade#TWD #TheWalkingDead pic.twitter.com/49QjGm2Sp2 — ETHAN (@EthanCorby) 2. Dezember 2019

The Walking Dead in 2020 mit neuen Serien und Filmen

Die Zombie-Serie gehörte zu den Flaggschiffen des US-Senders AMC, jedoch verlor sie in den vergangenen Jahren immer mehr das Zuschauerinteresse. Dem möchte Produzent Scott Gimple entgegenwirken und kündigt für 2020 eine Reihe weiterer Produktionen rund um die Serie an.

Die Hauptserie wird um eine 11. Staffel verlängert und das Spin-off Fear the Walking Dead geht mit Staffel 6 weiter. Zusätzlich steht mit The Walking Dead: World Beyond ein weiterer Serienableger in den Startlöchern, der mit einer neuen Generation neue Wege im Franchise gehen möchte. Außerdem meldet sich Rick mit einer Film-Trilogie in den Kinos zurück.

Doch zunächst einmal geht „The Walking Dead“ am 23. Februar 2020 mit der zweiten Hälfte der 10. Staffel auf AMC und hierzulande auf Fox weiter. Einen ersten Trailer könnt ihr hier sehen: