The Walking Dead - Comic-Autor äußert sich zum Ursprung der Zombie-Apokalypse

Seit nunmehr 10 Jahren wird die Zombie-Serie „The Walking Dead“ erfolgreich ausgestrahlt, zahlreiche Spin-offs sind geplant. Nach dem Ende der Comic-Vorlage von Robert Kirkman äußert sich dieser endlich zum Ursprung des Virus. Doch meint er das auch Ernst?

Der Erfolg der TV-Serie The Walking Dead basiert bekannter weise auf den gleichnamigen Comics von Robert Kirkman. Und während der US-Sender AMC plant, die Reihe nach rund 10 Jahren mit weiteren Serien und Filmen auszubauen, beendete der TWD-Schöpfer Robert Kirkman inzwischen die Comic-Reihe.

The Walking Dead Ende von The Walking Dead bedeutet nicht Ende der Comics von Kirkman

Ursprung der Zombies durch Aliens?

Nach 193 Comic-Ausgaben war im Juli 2019 überraschend Schluss mit Rick und den übrigen Überlebenden der Zombie-Apokalypse. Doch wie begann die Katastrophe eigentlich? Diese Antwort blieb Kirkman den Lesern und Fans weiterhin schuldig. Bis jetzt, denn nun liefert er eine erste Erklärung auf die Frage eines Fans: Was verursachte den Ausbruch der Krankheit und wo liegt der Ursprung der Zombies?

Seine Antwort fällt ziemlich knapp aus: „Weltraum-Sporen!“ Sehr viel mehr Hintergrundwissen gibt der Comic-Autor leider nicht preis und lässt die Fans somit weiterhin im Unklaren.

Space spore. — Robert Kirkman (@RobertKirkman) 22. Januar 2020

Ursprung des Virus hat keinen Einfluss auf die Serie

Die Idee mit Außerirdischen, die die Welt angreifen und einen Virus hinterlassen, benannte er schon früher. Jedoch ist nicht klar ersichtlich, ob Robert Kirkman es mit der Aussage überhaupt ernst meint.

Schon einige Jahre zuvor hat sich der Comic-Autor gegen eine Erklärung der Apokalypse ausgesprochen, da sie seiner Meinung nach keine Rolle für die Story und die überlebenden Figuren hat:

„Meiner Meinung nach ist eines der besten Dinge an dieser Serie, dass es nicht um Wissenschaftler geht. Es wäre sonst eine ziemlich langweilige Serie.“

Robert Kirkman betont immer wieder, dass für ihn der Ursprung des Virus schlichtweg egal sei. Auch habe es keinerlei Auswirkung auf die Handlung und das, was die einzelnen Figuren durchmachen müssen.

The Walking Dead World Beyond: Neue TV-Serie für April 2020 auf Amazon bestätigt

The Walking Dead geht im Februar weiter

Die aktuelle 10. Staffel „The Walking Dead“ wird am 23. Februar 2020 mit der zweiten Staffel-Hälfte und Michonnes Abschied fortgesetzt. Am 12. April 2020 folgt die neue Mini-Serie World Beyond auf Amazon Prime Video über eine junge Generation von Überlebenden der Zombie-Invasion. Im Sommer meldet sich dann Fear The Walking Dead mit einer 6. Staffel zurück. Hinzu kommt ein geplanter Kinofilm über Rick Grimes mit Andrew Lincoln, ein Starttermin steht noch nicht fest.