The Walking Dead - Alle Infos zu Uhrzeit, Start und Story: Damit wird euch die 10. Staffel schocken!

In gerade mal einer Woche ist es wieder soweit! „The Walking Dead“ bringt uns die 10. Staffel und wir verraten euch, worauf ihr euch in den kommenden Wochen gefasst machen müsst.

Fans von Daryl, Michonne, Carol und Co. aufgepasst: The Walking Dead geht ab der nächsten Woche in die 10. Runde. Die neue Staffel wird uns sicherlich erneut schockierende Wendungen, Tode und Zombies im Übermaß bringen. Damit alle gespannten Fans der Zombieapokalypse gut vorbereitet sind, haben wir alle Infos zur kommenden Season für euch im Überblick.

Previously on The Walking Dead

Die 9. Staffel von „The Walking Dead“ ließ auch den hartgesottensten Zuschauer nicht kalt zurück. Nach Ricks Verschwinden und den Toden einiger Lieblingscharaktere, unter anderem Carl, musste sich die Gruppe der Überlebenden nicht nur auf den bitteren Winter vorbereiten. Denn der Schocker eines üblen Massakers von Alpha und ihren gefürchteten Whisperer trieb Daryl (Norman Reedus), Carol (Melissa McBride), Michonne (Danai Gurira) und den Rest der Truppe an den Rande ihrer Existenz.

Doch die Survivor geben nicht auf und sagen ihren gefürchteten Gegenspielern in der neuen Staffel den Kampf an. Neben Trailern und neuen Handlungsdetails, die das Panel auf der diesjährigen Comic-Con vorgestellt hat, erwartet uns in der 10. Season ein epischer Krieg gegen die Whisperer.

© AMC - „The Walking Dead“

Der Wunsch nach Rache

Die neue Staffel beginnt mit einem kleinen Zeitsprung. Der harte Winter ist vorbei, doch der große Kampf gegen die Whisperer scheint gerade erste zu beginnen. Während Michonne mit aller Macht probiert, die Gemeinschaft zusammen zu halten, hat sich Daryl seinen Freunden erneut angeschlossen und will seine Mitstreiter auf den Krieg vorbereiten. Carol hingegen scheint nach der Trennung von Ezekiel (Khary Payton) und dem Tod ihres Sohnes auf einem Rachefeldzug zu sein.

Rosita (Christian Serratos), die in der letzten Staffel noch schwanger war, hat mittlerweile ihren Sohn, Coco, auf die Welt gebracht. Diesen probiert sie mit der Unterstützung von Gabriel (Seth Gilliam), Eugene (Josh McDermitt), Gabriel und Siddiq (Avi Nash) am Leben zu halten. Weiterhin haben sich die ehemaligen Kommunen, Hilltop und das Könichreich, zusammengetan und die neue Community Kingtop gegründet. Diese wird von Ezekiel geführt, nachdem Maggie (Lauren Cohen) verschwunden ist und ihre Mitstreiter von den Whisperers getötet wurden.

Der Trailer, der im Rahmen der Comic-Con 2019 veröffentlicht wurde, schockierte die Fans mit einer Szene, in der sich Michonne und Ezekiel küssen. Außerdem ist Negan (Jeffrey Dean Morgan) wieder auf freiem Fuß zu sehen, der Gerüchten zufolge seinen ehemaligen Feinden nun beistehen könnte.

© AMC - „The Walking Dead“

Wann geht es los?

Die 10. Staffel beginnt in genau einer Woche. Am 07. Oktober startet „The Walking Dead“ erneut auf dem amerikanischen Sender AMC und ist wenige Stunden später auch in Deutschland auf dem Pay-TV Sender Sky Fox zu sehen. Solltet ihr die 9. Staffel verpasst haben, könnt ihr diese im Free-TV auf dem Sender RTL II im Marathon-Modus nachholen. Die genauen Termine für die 9. Staffel haben wir für euch hier im Überblick:

5. Oktober, ab 22:00 Uhr

6. Oktober, ab 23:55 Uhr

7. Oktober, ab 23:15 Uhr

8. Oktober, ab 23:15 Uhr

9. Oktober, ab 23:15 Uhr

10. Oktober, ab 23:15 Uhr

11. Oktober, ab 22:50 Uhr

12. Oktober (Nacht auf Sonntag), ab 00:10 Uhr

Was erwartet ihr von der 10. Staffel? Habt ihr eine Vermutung, wer die kommenden Ereignisse überleben wird, und wer nicht? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!

