The Walking Dead: The Final Season - Skybound nimmt die Arbeit auf

Gute Neuigkeiten auch für alle, die bereits die gesamte finale Staffel von The Walking Dead gekauft haben: Für alle zukünftigen Episoden werdet ihr nicht erneut zur Kasse gebeten, sobald sie verfügbar sind.

Den Erscheinungstermin der Episoden drei und vier werden die Entwickler bereits in Kürze bekanntgeben. Nachdem die vorangegangenen Staffeln zuletzt aus den Stores verschwunden waren, sollen diese schon bald wieder zum Download bereitstehen.

Über einen Monat nachdem bekannt wurde, dass Skybound die finale Walking Dead-Staffel zu einem Abschluss bringen wird, haben die Entwickler nun endlich die Arbeit aufgenommen. Auf der offiziellen Website verkünden die Macher die freudige Botschaft, dass man nach all dem logistischen und rechtlichen Aufwand nun an der Fertigstellung der letzten beiden Episoden arbeite.

