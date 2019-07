Virtual Reality - Studie testet VR-gestützte Psychotherapie

Spiele sind schon länger dafür bekannt, dass sie durchaus positive Auswirkungen auf Menschen haben können. In England wird aktuell durch eine Studie geprüft, ob Virtual Reality vielleicht sogar für die Psychotherapie genutzt werden könnte.

Oft sind Spiele ein Weg sich zu entspannen und abzuschalten. Darüberhinaus lernen manche auf diesem Weg andere Sprachen oder lassen sich zur kreativen Entfaltung inspirieren. Inzwischen gibt es zahlreiche Möglichkeiten für Gamer. Es stehen zum Beispiel unterschiedliche Konsolen zur Verfügung, PCs – und seit einigen Jahren auch Virtual Reality.

Gegebenenfalls könnte VR künftig sogar bei psychischen Erkrankungen helfen. Im Vereinigten Königreich startete Anfang Juli eine große Studie für VR-gestützte Psychotherapie. Das National Institute for Health Research (NIHR) unterstützt die Studie, die gemeinsam mit gameChange ausgeführt wird, mit vier Millionen britischen Pfund.

„Unsere VR-Therapie ist für Menschen gedacht, die an Krankheiten wie Schizophrenie leiden und deren Ängste so stark sind, dass selbst alltägliche Aufgaben wie das Nutzen öffentlicher Verkehrsmittel, das Einkaufen und die Kommunikation mit anderen Menschen zu einer Herausforderung werden”, so der leitende Forscher Daniel Freeman.