Virtual Reality - Neuer VR-Handschuh macht es möglich, verschiedene Texturen zu erfühlen

Virtual Reality wurde in den letzten Jahren immer weiter ausgebaut und hat sich inzwischen einen festen Platz in der Industrie gesichert. Die Entwicklung schreitet allerdings auch hier fort und es wird ordentlich daran gearbeitet, die Spielerfahrung zu verstärken. Hier soll nun der Teslasuit-Handschuh helfen.

Bisher konzentrierte man sich bei Virtual Reality vor allem auf die Sicht – das ist sicherlich auch ein guter Anfang, doch es wird bereits an intensiveren Spielerfahrungen gearbeitet. Ein Teslasuit und der neue VR-Handschuh sollen den Spielern bald erlauben, noch weiter in die Spielwelt eintauchen zu können.

Der kommende VR-Handschuh verbindet gleich mehrere verschiedene Technologien miteinander und macht es so möglich, Hand- und Fingerbewegungen exakt einfangen zu können. Jede Fingerspitze soll mit einem 3x3 Haptic-Display ausgestattet sein, so ist es den Nutzern möglich, verschiedene Texturen zu erfühlen.

Zudem erlauben die Sensoren mit Motion-Capture das Gefühl von Widerstand und Vibrationen, doch auch für die Sicherheit wird gesorgt. Sollte es für den Spieler etwas zu aufregend werden, können interne Sensoren den Puls und das Stress-Level feststellen und Alarm schlagen.

Der Handschuh wurde für die Gaming-Industrie geschaffen, doch Studenten einer Universität in Texas sehen hier durchaus auch medizinisches und therapeutisches Potenzial:

„Es gibt Beweise dafür, dass die computergenerierte virtuelle Realität bei Angststörungen genauso effektiv oder fast so effektiv ist, wie eine Behandlung in der Praxis“, so Ph. D. Studentin Emily Carl.