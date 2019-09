Vampyr - Pünktlich zu Halloween erscheint das Spiel für die Nintendo Switch

Wir wissen schon seit geraumer Zeit, dass es Dontnod Entertainments „Vampyr“ irgendwann auf die Nintendo Switch schaffen soll, doch nun wissen wir auch endlich, wann genau das passiert.

Das Action-Rollenspiel Vampyr von Dontnod Entertainment mauserte sich im letzten Jahr zu einem echten Geheimtipp für Fans von Vampiren und Freunden von RPGs im Allgemeinen. Kein Wunder also, dass Besitzer einer Switch unruhig darauf warten, dass das Spiel endlich für Nintendos aktueller Konsole auf den Markt erscheint. Dass dies passieren wird, wissen wir bereits seit Oktober 2018, doch der genaue Zeitpunkt war bisher ein Geheimnis.

Vampyr auf der Switch

Dank eines neuen Ankündigungstrailers haben wir nun erfahren, dass „Vampyr“ am 29. Oktober für die Nintendo Switch erscheint, also pünktlich zu Halloween. Der Vorverkauf der digitalen und der physischen Version beginnt ab heute. Freut euch aber nicht auf großartige Angebote zu diesem Ereignis, die PR-Arbeit zum Switch-Release scheint nämlich ziemlich zweckdienlich zu sein.

Es gibt aktuell keine besonderen Inhalte exklusiv für die Switch-Version und auch keine Boni für Vorbesteller. Der einzige Grund, sich „Vampyr“ für Nintendos Konsole zu holen, liegt momentan also darin, dass ihr keine andere Plattform besitzt oder einfach Lust dazu habt, das Spiel auch unterwegs zocken zu können. Sollte dies bei euch der Fall sein, könnt ihr den Titel ab sofort im Nintendo eShop, auf GameStop, Best Buy oder Amazon vorbestellen.

Das Rollenspiel mit Biss

„Vampyr“ kam ursprünglich am 05. Juni 2018 auf den Markt und wurde damals bei uns von Franziska Behner getestet. Unsere Autorin war begeistert von dem Spiel und vergab satte 88 von 100 Punkten. Besonders gelobt wurden der hohe Wiederspielwert, die interessante Geschichte, die dichte Atmosphäre und die ungewöhnliche Verknüpfung zwischen Charakteren und Story-Elementen. Abzüge in der B-Note gab es vor allem für fehlerhafte Grafikelemente und die geringe Anzahl an unterschiedlichen Gegnertypen.

