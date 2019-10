Valve - Einbrecher stahl Valve-Eigentum im Wert von 36.000 Euro

Aktuell wird ein Einbrecher wegen Hehlerei von Valve-Eigentum polizeilich gesucht. Der Täter wurde zwar zeitnah verhaftet, doch scheint einfach nicht aus seinen Fehlern zu lernen.

Im vergangenen Jahr wurde das US-Unternehmen Valve, bekannt für seine Spieleplattform Steam und zahlreiche Hits wie Half-Life 2, Opfer eines Einbruchdiebstahls. Der Täter wurde im Sommer 2018 gefasst, aber bis dato noch nicht rechtskräftig verurteilt.

Spiele und Gegenstände entwendet

Der Einbrecher Shawn S. erbeutete in den Büroräumen von Valve Games und andere Sachen im Gesamtwert von umgerechnet über 36.000 Euro. Dies reichte offenbar nicht für eine längere Untersuchungshaft, weshalb der Kriminelle vorerst wieder auf freien Fuß gesetzt wurde.

Nun fiel er erneut mit einer Straftat auf: Die bei Valve entwendeten Objekte verkaufte er – wie ein Video belegt – offenbar in einer GameStop-Filiale weiter, wodurch er sich zusätzlich der Hehlerei schuldig gemacht hat. Für seine damaligen Einbrüche und Diebstähle sowie für das neuerliche Vergehen sei für den morgigen Mittwoch eine Gerichtsverhandlung angesetzt. Ob Shawn S. zugegen sein wird, ist fraglich – die Aussicht auf weitere Haftbefehle dürfte ihm relativ egal sein, wenn man auf sein bisheriges Verhalten blickt.

Valve sitzt mit seinem Hauptquartier in Bellevue, Washington, genauer gesagt in einem Bürogebäude am Lincoln Square. Die Räumlichkeiten bezog das Unternehmen erst 2016 – rund zwei später Jahre brach Shawn S. in selbige ein.