Until Dawn - Supermassive Games arbeitet an mehreren PS4-Titeln

Entwickler Pete Samuels von Supermassive Games hat in einem Interview verraten, dass das Studio gleich an mehreren PS4-Exklusivtiteln arbeitet.

Der britische Spieleentwickler Supermassive Games wird den meisten Spielern vor allem durch den Horrortitel Until Dawn ein fester Begriff sein. Derzeit arbeitet das Studio an der The Dark Pictures Anthology, die Spielern ebenfalls das Gruseln lehren soll und 2019 mit dem ersten Spiel namens Man of Medan beginnt.

Weitere PS4-Exklusivtitel befinden sich in Arbeit

Wie Entwickler Pete Samuels innerhalb eines aktuellen Interviews mit der russischen Seite 4PDA bestätigt hat, arbeitet das Team außerdem an weiteren Titeln, die exklusiv für die PlayStation 4 erscheinen sollen. Details kann Samuels allerdings noch nicht nennen, aber man möchte auch weiterhin eine starke Partnerschaft zu Sony pflegen.

"Unsere Beziehung mit Sony ist immer noch exzellent. Wir arbeiten an mehreren unangekündigten PlayStation-Exklusivtiteln. Aktuell ist es uns aber unmöglich, über diese im Detail zu reden. Ganz generell möchte ich aber auch wirklich, dass unsere aktuelle Arbeit einem größtmöglichen Publikum zur Verfügung gestellt wird. Daher muss The Dark Pictures auch auf mehreren verschiedenen Plattformen erscheinen"

Damit bildet The Dark Pictures also eine Ausnahme zu den sonst PS4-exklusiven Titeln des Studios.

Möglicherweise haben sogar schon die ersten Arbeiten an Until Dawn 2 begonnen. Bereits 2015 kam die Nachricht auf, dass die Entwickler von Supermassive Games intern schon über einen Nachfolger zu Until Dawn nachdenken. Denkbar wäre, dass ein Teil des Teams an einem Sequel zu Until Dawn werkelt. Erst einmal wird sich Supermassive Games aber sicherlich ganz auf die Entwicklung von Man of Medan und Co. konzentrieren und ein Until Dawn 2 in keinem Satz erwähnen.