Unreal Engine 4 - Mapper verwandelt ersten Super Mario Bros.-Level in Ego-Shooter

Sean Noonan heißt der Mann, der den ersten Abschnitt von „Super Mario Bros.“ in einen bunten Ego-Shooter adaptierte. Die Unreal Engine 4 diente ihm als technische Basis.

Sean Noonan ist hauptberuflich als Leveldesigner tätig und bringt eine entsprechende Expertise im Umgang mit gängigen Entwicklungswerkzeugen mit. Im Rahmen eines Kreativwettbewerbs, der von der Entwickler-Community Mapcore initiiert wurde, ist dazu aufgerufen worden, einen bekannten Level von Counter-Strike 1.6, Unreal Tournament oder Super Mario Bros. mit einer beliebigen Engine zu adaptieren. Noonan entschied sich für den letztgenannten Jump-'n'-Run-Klassiker und verwendete die Unreal Engine 4.

Zerstörbare Architektur

Das Ergebnis ist beeindruckend: Die Umsetzung sieht originalgetreu aus, hat diverse Gameplay-Elemente und kommt im Ego-Shooter-Stil. Teile der Level-Architektur sind sogar zerstörbar, wie im Video unten zu sehen ist.

Mit etwas mehr Zeit hätte Noonan gern noch Scoreboards oder einen Titelbildschirm integriert. Dass er sein spielbares Werk nicht öffentlich freigeben kann, dürfte derweil auf der Hand liegen. Die Rechtsabteilung von Nintendo würde sicherlich nicht lange fackeln. Bleibt zu hoffen, dass der Konzern wenigstens bei dem Video ein Auge zudrückt, sodass Fans sich langfristig daran erfreuen können.

Sean Noonan ist übrigens kein unbeschriebenes Blatt und arbeitet derzeit als leitender Leveldesigner bei Splash Damage an Gears Tactics. Das Rundenstrategiespiel befindet sich für PC sowie Xbox One in Entwicklung, steht noch ohne Erscheinungstermin da und soll stark von XCOM inspiriert sein.