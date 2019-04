Uncharted: Der Film - Vier Schauspieler in der engeren Wahl für Sully

So langsam scheint es für die Umsetzung von „Uncharted: Der Film“ voranzugehen. Nachdem im Januar ein neuer Regisseur gefunden wurde und Tom Holland in der Videospielverfilmung den Nathan Drake mimen wird, ist nun die Shortlist für Sully im Netz aufgetaucht. Vier Schauspieler stehen in der engeren Wahl für Drakes Mentor Victor Sullivan.