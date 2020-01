Uncharted: Der Film - Verfilmung mit Tom Holland steht wieder ohne Regisseur da

Die geplante Verfilmung zum Videospiel-Hit „Uncharted“ hat schon wieder ihren Regisseur verloren. Bereits zum sechsten Mal hat sich ein Regisseur vom Projekt verabschiedet. Travis Knight musste wohl wegen Terminschwierigkeiten gehen.

Es scheint ein ewiges Hin und her mit dem Uncharted-Filmprojekt zu sein. Erneut ist der Regisseur abgesprungen. Eigentlich sollte Travis Knight („Bumblebee“) den Schatzsucher Nathan Drake auf die Leinwand bringen. Nun ist er der mittlerweile sechste Regisseur, der vom Projekt abgesprungen ist.

Wieder ein leerer Regiestuhl

Laut Deadline soll Travis Knight den Regieposten für „Uncharted“ aufgrund von Terminschwierigkeiten an den Nagel gehängt haben. Wer seine Nachfolge antritt, ist bislang unbekannt.

Der Uncharted-Film soll mit Tom Holland (Spider-Man: Far From Home) in der Hauptrolle des Schatzsuchers Nathan Drake in die Kinos kommen. Mark Wahlberg („The Fighter“) ist wohl für die Rolle des Kumpane und Mentors Sully gecastet.

Laut Sony Pictures soll der Film weiterhin gedreht werden, jedoch wird er später als gedacht in die Kinos kommen. Ursprünglich war der Drehbeginn für diesen Sommer und ein Kinostart zum Jahresende 2020 angedacht.

Ein verfluchtes Filmprojekt?

Die „Uncharted“-Spielreihe erweist sich als großer Erfolg für Sony. Bereits vier Hauptableger und mehrere Spin-Offs sind erschienen. Schon seit 2008 gibt es Pläne für einen potenziellen „Uncharted“-Film – dem Jahr, in dem das erste Spiel der Reihe erschien. Allerdings ist bislang noch kein einziges Abenteuer auf der Leinwand erschienen.

Die aktuellen Pläne gestalten sich ebenfalls als sehr hürdenreich. Sechs unterschiedliche Regisseure wurden insgesamt für den geplanten Film engagiert. Allesamt sind abgesprungen. Man könnte glatt meinen, der Regiestuhl für das Filmprojekt sei verflucht.

Nathan Drake Collection bei PS Plus

Wer sich dennoch mit Nathan Drake in ein Abenteuer stürzen will, der hat in einigen Tagen durch PlayStation Plus eine kostenlose Möglichkeit dazu. Die Nathan Drake Collection, die die ersten drei Hauptspiele der Reihe umfasst, zählt nämlich zu den Gratis-Games für den Januar 2020.