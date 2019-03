Umfrage - Welche Games zockt ihr im März 2019?

Die Monate Januar und Februar liegen in diesem Jahr bereits hinter uns. Doch der März 2019 kann sich in Sachen Spieleauswahl ebenfalls sehr gut sehen lassen. Unter anderem dürft ihr euch auf Devil May Cry 5 und The Division 2 freuen. Wie schaut es bei euch aus, was spielt ihr in diesem Monat?

In den letzten Monaten sind unzählige Games für PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC und Co. veröffentlicht worden und auch der März lockt wieder mit zahlreichen Spieleperlen.

Gefreut werden darf sich unter anderem auf The Division 2. In Ubisofts Online-Shooter werden die Spieler mit einem knallharten Setting konfrontiert. Washington D.C. steht kurz vor dem Untergang. Alles deutet auf einen Staatsstreich im Kapitol hin, während die Gesetzlosigkeit weiter zunimmt und droht, die Stadt ins vollkommene Chaos zu stürzen. Die letzte Rettung seid ihr, die Division-Agenten. Ihr seid ein Teil einer zivilen Verteidigungslinie, die mit neuen Fähigkeiten und einzigartiger Ausrüstung daherkommt.

Devil May Cry in die 5. Runde. Im actiongeladene Hack-'n'-Slay-Spiel „Devil May Cry 5“ von Capcom geht es den fiesesten aller Dämonen an den Kragen. Ihr schlüpft in die Haut mehrerer Dämonenjäger. Nero und Dante kehren also zurück an die Front. Außerdem wird sich mit V ein neuer Charakter hinzugesellen, der brandheiße Tricks auf Lager hat. Während Nero mit einer Armprothese kämpft und Dante auf seine Pistolen und Schwerter zurückgreift, kann V im Kampf dämonische Tierwesen heraufbeschwören.

Umfrage: Was zockt ihr diesen Monat?

Release-Vorschau März 2019: Diese Spiele erscheinen für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch

Wie steht es um euch, welche Titel zockt ihr im März 2019 und welche Games verstauben derzeit in eurer Spielebibliothek? Ihr könnt jetzt an unserer Umfrage teilnehmen oder alternativ ganz einfach in die Kommentare unterhalb der Zeilen schreiben, was euch derzeit am meisten reizt.

Welche neuen Spiele 2019 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen, verraten wir euch in unserer monatlichen Release-Vorschau: