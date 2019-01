Umfrage - Welche Games zockt ihr im Januar 2019?

Das neue Jahr hat gerade erst begonnen und schon müsst ihr eure neuen Vorsätze für 2019 erfüllen. Schließlich ist sicherlich auch Spielebibliothek bis zum Rand mit Spielen gefüllt, die endlich gezockt werden möchten. Welche Games spielt ihr im Januar 2019?

In den letzten Monaten sind unzählige Games für PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC und Co. veröffentlicht worden.

Einer der größten Titel des vergangenen Spielejahres war sicherlich der Open-World-Titel Red Dead Redemption 2 von Rockstar Games. Hier schlüpft ihr in die Haut von Arthur Morgan, der Mitglied der berüchtigten Van der Linde-Gang ist und es mit dem Gesetz entsprechend nicht ganz so genau nimmt. Dem Protagonisten steht eine riesige, detaillierte Spielwelt zum freien Erkunden zur Verfügung. Mittlerweile könnt ihr außerdem gemeinsam mit euren Freunden den Online-Modus namens Red Dead Online machen, der sich derzeit allerdings noch in der Beta befindet.

Umfrage: Was zockt ihr diesen Monat?

Assassinen-Fans haben im letzten Jahr mit Assassin's Creed Odyssey einen weiteren riesigen Ableger der bekannten Action-Adventure-Reihe spendiert bekommen. Nach und nach wandelt sich der Titel immer mehr zu einem waschechten Rollenspiel. In Odyssey habt ihr zu Beginn die Wahl, ob ihr euch mit einem weiblichen oder männlichen Protagonisten auf die lange und mühsame Reise quer durch das antike Griechenland begeben möchtet.

Welche Titel zockt ihr im Januar 2019 und welche Spiele verstauben derzeit in eurer Spielebibliothek? Nehmt an unserer Umfrage teil oder schreibt uns unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare.

Welche neuen Spiele in diesem Monat für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen, verraten wir euch in unserer monatlichen Release-Vorschau:

Release-Vorschau Januar 2019: Diese Games werden gezockt!