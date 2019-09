Ubisoft - Gibt es die Spiele des Unternehmens bald für VR-Systeme?

Der Konzern plant anscheinend neue VR-Projekte und sucht dafür zahlreiche erfahrene Leute. Kommen VR-Ableger bekannter Marken wie „Assassin's Creed“?

Aktuelle Stellenausschreibungen von Ubisoft Düsseldorf legen nahe, dass das Unternehmen seine Anstrengungen im Virtual-Reality-Sektor erhöhen möchte. Zehn VR-spezifische Jobs sollen besetzt werden.

Assassin's Creed VR denkbar

Neben Leveldesignern sucht Ubisoft Grafiker und Programmierer für Virtual-Reality-Projekte – zum Zeitpunkt dieser Meldung gab es insgesamt zehn Stellenangebote mit VR-Bezug. Woran dieses vermutlich neu entstehende Team dann arbeiten wird, kann aktuell jedoch nur spekuliert werden.

Mitte des Jahres gab es Gerüchte, dass Facebook an einer eigenen VR-Expansion arbeite und gern VR-Ableger zu bekannten Marken wie Assassin's Creed und Splinter Cell entwickeln würde. Womöglich will Ubisoft dies nun lieber in die eigenen Hände nehmen.

Völliges Neuland ist das Virtual-Reality-Genre für das Unternehmen nicht, erschien doch mit Space Junkies dieses Jahr ein recht spaßiger Arcade-Shooter. Gameplay-Szenen können im nachfolgenden Video begutachtet werden.