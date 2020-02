Ubisoft - Far Cry 6 und Assassin's Creed: Ragnarok? Bis April 2021 sollen 5 AAA-Spiele veröffentlicht werden

Wann erscheint ein neuer „Assassin's Creed“-Ableger und wie steht es eigentlich um ein „Far Cry 6“? Bislang hat sich Ubisoft nicht konkret zu diesen Titeln zu Wort gemeldet.

Doch wie der Entwickler und Publisher im Rahmen eines aktuellen Geschäftsberichts bekannt gegeben hat, möchte das französische Unternehmen im nächsten Geschäftsjahr insgesamt fünf AAA-Spiele veröffentlichen.

Das nächste Fiskaljahr beginnt am 1. März 2020 und erstreckt sich bis April 2021. Innerhalb dieses Zeitraums dürfen wir mit den folgenden drei Spielen rechnen:

Unklar ist bislang jedoch, welche zwei weitere Titel uns in den kommenden Monaten erwarten. Doch da die Rede von AAA-Spielen ist, können nur Ubisofts große Franchise in Frage kommen.

Die beiden wohl am naheliegendsten Spielereihen wären „Far Cry“ und „Assassin's Creed“. Schon seit längerer Zeit wird vermutet, dass Ubisoft an einem Assassin's Creed: Ragnarok mit Wikinger-Setting arbeitet. Ein „Far Cry 6“ ist wohl ebenfalls ein sehr wahrscheinlicher Kandidat, schließlich handelt es sich bei „Far Cry 5“ um Ubisofts meistverkaufte Spiel der aktuellen Konsolengeneration.

Auch Kotakus Jason Schreier ist der Meinung, dass es sich bei den beiden noch unbekannten Titeln um einen „Far Cry“- und einen „Assassin's Creed“-Ableger handelt. Auf einen neuen Teil der „Splinter Cell“-Reihe müssen Spieler wohl auch weiterhin warten.

Anyone holding out hope for Splinter Cell is, once again, going to be disappointed. Sorry! (It’s AC and Far Cry.) https://t.co/7hKDV3y5QS