Ubisoft - Aktueller Geschäftsbericht bestätigt Erfolgskurs des Unternehmens

Starkes Wachstum und soliden Profit hat derzeit der französische Publisher Ubisoft vorzuweisen und offenbart in seinem aktuellen Halbjahres-Geschäftsbericht seinen bisherigen Gesamtumsatz von insgesamt 767 Millionen Euro. Allein 519 Millionen Euro wurden dabei im Digitalgeschäft erwirtschaftet. Neben den digitalen Verkäufen von Vollversionen zählt dazu ebenso das PRI, Player Recurring Investment, also der Umsatz durch digitale Gegenstände, DLCs, Season-Pässe und Abonnements.

Damit wurden die angestrebten Ziele des Entwicklers und Publishers für das Fiskaljahr 2018/19 bereits erreicht. Zum Vergleich: Im Vorjahr erzielte Ubisoft im ersten halben Jahr insgesamt nur 466,2 Millionen Euro.

Den enormen Anstieg begründet Yves Guillemot, Mitbegründer und CEO von Ubisoft, unter anderem mit dem Erfolg von Assassin’s Creed Odyssey, der zum Teil auf der ausgesprochen positiven Reputation seitens der Spieler-Community beruht.

Generell führt Guillermo einiges auf die gute Beziehung zur Community und das gesteigerte Spielerengagement, aber auch auf die hohe Qualität der bisher veröffentlichten Spiele zurück. Die zukünftig angestrebten Ziele beschreibt der Ubisoft-CEO wie folgt:

„Schließlich wollen wir unsere Präsenz in den Bereichen E-Sport, künstliche Intelligenz und Streaming verstärken, die langfristig gesehen viele Möglichkeiten für die Videospielindustrie bieten. In Anbetracht all dieser Faktoren sind wir von unserer Fähigkeit überzeugt ein stabiles Wachstum zu erzielen und unserer Profitabilität langfristig weiter zu steigern.“