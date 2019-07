Twitter - So könnt ihr auf das klassische Design wechseln

Der Kurznachrichtendienst „Twitter“ hat mit dem kürzlich erfolgten Redesign nicht alle Nutzer überzeugt. Es gibt aber Wege, um zurück zum klassischen Look zu wechseln.

Das vor wenigen Wochen bei Twitter eingeführte überarbeitete Design ist stärker anpassbar und versetzt verschiedene Interface-Elemente. Das schmeckt nicht jedem Zwitscherer, weshalb sich manch einer eine Möglichkeit wünscht, auf den klassischen Look umzuschalten.

Redesign ist Pflichtprogramm

Genau eine solche (permanente) Option verwehrt der Kurznachrichtendienst seinen Nutzern jedoch. Lediglich eine temporäre, bei jeder neuen Session erneut einzustellende Lösung ist über Settings and privacy -> About Twitter -> Directory -> Home zu finden. Damit müssen sich Unzufriedene aber nicht abfinden, denn es gibt diverse langfristige Workarounds, die zum Ziel führen.

Mit der für Mozilla Firefox und Google Chrome erhältlichen Erweiterung GoodTwitter erhält das Benutzer-Interface des sozialen Netzwerks wieder seine gewohnte Form.

Alternativ können „Firefox“-Anwender selbst Hand anlegen: Gebt in die Adresszeile about:config ein, macht einen Rechtsklick ins Einträgefenster, wählt Neu und dann String an und gebt schließlich als Eigenschaftsnamen general.useragent.override.twitter.com ein. Bestätigt mit OK und füllt die nachfolgende String-Zeile mit Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko. Falls ihr diese Funktion nicht mehr benötigt, macht einen Doppelklick auf den Eintrag und wählt Zurücksetzen.

Beide Lösungswege haben gemein, dass sie womöglich erst nach einem Browser-Restart und/oder dem Löschen des Caches aktiv werden.