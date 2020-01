Twitter - Enthüllt: Das sind die beliebtesten Videospiele 2019

Twitter hat jüngst seine Statistiken im Bereich der Videospiele veröffentlicht und gibt damit in mehreren Kategorien die absoluten Top-10 an, über die im letzten Jahr gesprochen wurde.

Laut Twitter wurde 2019 so viel auf der Mikroblogging-Seite über Videospiele gesprochen, wie nie zuvor. Im letzten Jahr sollen 1,2 Milliarden Tweets über dieses Thema verfasst worden sein, was einen Anstieg von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Twitter Inc. gab an, dass Gamer weltweit auf der Seite über ihre Lieblingsspiele, ihre größten Momente im Gaming und vieles mehr sprechen würden.

PlayStation 5 Leak durch Reinigungskraft: Neue Fotos zeigen Devkit und Controller

Top-10 Videospiele auf Twitter

Der Dienst, der seinen Sitz in San Francisco hat, veröffentlichte vor Kurzem allerlei Top-10 über das Thema Videospiele. Dazu gehören die Games, über die 2019 am häufigsten gesprochen wurde, die am meisten erwähnten Esports-Teams, die Länder, die am stärksten über das Thema Videospiele getweetet haben, die beliebtesten Events in der Szene, die Esports-Events, die am meisten erwähnt wurden und natürlich die beliebtesten Persönlichkeiten im Bereich des Gamings.

Am häufigsten diskutierte Videospiele:

Fate/Grand Order Fortnite Final Fantasy Identity V Granblue Fantasy Ensemble Stars Monster Strike PlayerUnknown's Battlegrounds Minecraft Super Smash Bros.

Release-Vorschau Neue Spiele im Jahr 2020 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC

Am häufigsten diskutierte E-Sport-Teams:

FaZe Clan G2 Esports Cloud9 Fnatic 100Thieves Team Liquid Team SoloMid Flamengo MAD Lions (Formerly Splyce) OpTic Gaming

Länder, die am häufigsten über Videospiele getweetet haben:

Japan USA Südkorea Thailand Brasilien Frankreich Großbritannien Indonesien Spanien Philippinen

PlayStation Store Die neuen Januar-Angebote im PlayStation Store sind da: Spart bis zu 70%

Am häufigsten diskutierte Videospiel-Events:

E3 2019 Tokyo Game Show 2019 The Game Awards 2019 Paris Games Week FGO Fest Gamescom 2019 BlizzCon 2019 TwitchCon 2019 Tokaigi Game Party Tokyo 2019 PAX East 2019

Am häufigsten diskutierte E-Sport-Events:

LoL Worlds 2019 EVO 2019 Fortnite World Cup 2019 The International 2019 The Overwatch League 2019 Finals IEM Katowice CS:GO Major Call of Duty World Championship LoL MSI 2019 CWL Anaheim CWL Miami

Pokémon Schwert und Schild Die drei Legendären Vögel kehren in neuen Formen zurück

Am häufigsten diskutierte Gaming-Persönlichkeiten: