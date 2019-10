Twitch - Verrückte Mischung: Künstlerin mixt ASMR mit Horror-Cosplays

Hin und wieder tun sich einige Trends am Streaming-Horizont auf und dieses Mal betrifft es gleich zwei bekannte Sparten – die Cosplay- und die ASMR-Welt. RubyTreu verbindet die beiden Themen, sie verschafft ihren Zuschauern Albträume mit einer entsprechenden Anlehnung an Horror-Klassikern wie „The Shining“.

Im globalen Netz und ebenso auf Twitch haben wir bereits die bemerkenswertesten Trends verfolgen können. Da sind Cosplays in Livestreams, die Sparte „Just Chatting“ oder „In Real Life“ längst ein alter Hut und gehören mittlerweile zum guten Ton bei einer Vielzahl an Streamern.

Cosplay meets ASMR

Hingegen werden weniger von ASMR gehört haben, was nun ebenfalls bereits ein fester Bestandteil auf Twitch oder gar YouTube ist. Um es kurz zu fassen, ist es ein Trend, bei dem eine Person in ein Mikrofon flüstert. Menschen hören sich das an, da es bei ihnen wohl so eine Art biologisches Wohlbefinden auslöst, wenn ihnen ins Ohr geflüstert wird. Mit der Hilfe von bineuraler Soundtechnik und entsprechenden Mikrofonen lässt sich heutzutage das authentische Gefühl eines Ohrenflüsteres in auditiver Form transportieren. Im Laufe der letzten Monate sind solche Videos auf YouTube oder Livestreams auf Twitch immer häufiger vorzufinden.

So weit, so bemerkenswert. Aber wäre das nicht schon für den einen oder anderen neuartig genug, hat sich die Streaming-Künstlerin RubyTrue nun etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Sie geht einen Schritt weiter und kombiniert den einen mit dem anderen Trend.

Sie verbindet zuvor erwähntes ASMR mit ihren schaurigen Cosplays zum kommenden Halloween, die ihrer Show das gewisse Etwas verleihen. Sie schlüpft so in die Rolle von Delbert Gradys Töchter aus „The Shining“. Das Resultat seht ihr im untenstehenden Video.

Was haltet ihr von ASMR-Abwandlung und der Cosplay-Inszenierung? Ist dies der neue Stoff, aus dem die Albträume von morgen sind? Schreibt es gerne unterhalb in die Kommentare. Wir sind auf eure Meinung gespannt.