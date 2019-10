Twitch - Die Streaming-Plattform veröffentlicht ein Tribut-Video für Shroud

Offenbar sehnt sich Twitch bereits jetzt nach Streamer Shroud, der erst vor Kurzem zur Konkurrenz wechselte. In Nostalgie schwelgend veröffentlichte Twitch nun ein Tribut-Video für den frischgebackenen Mixer-Partner.

Shroud stellt den zweiten reichweitenstarken Streamer dar, der von Amazons Tochter Twitch zu Microsofts Plattform Mixer wechselte. Ninja machte im August dieses Jahres den Anfang und immer mehr namhafte Streamer folgen offenbar. Kein Wunder, dass Twitch nun nostalgisch wird.

Ein Tribut an Shroud

Zwei Jahre lang hat Shroud sein Gaming-Leben auf Twitch geteilt und mit über sieben Millionen Followern einige Spuren hinterlassen. Die größten Momente des Streamers hat Twitch nun in ein Video auf Twitter gepackt, um sich von dem einstigen „CS:GO“-Profispieler noch einmal zu verabschieden und ihm „Good Luck, Have Fun“ zu wünschen.

In dem kurzen Clip sind zahlreiche epische Gaming-Momente Shrouds zu sehen, insbesondere seine herausragenden Leistungen in Shootern wie Counter-Strike: Global Offensive oder PUBG. Aber auch seine Teilnahme an Events und seine Host-Auftritte in Übertragungen anderer Streamer werden darin gezeigt.

Am Ende prangt ein blutendes Lila-Herz, was ziemlich deutlich zeigt: Twitch lässt den Streamer scheinbar ungern gehen, behält Shroud jedoch in guter Erinnerung und wollte dessen Twitch-Erfolgsgeschichte deshalb nicht unerwähnt sein lassen. Shroud teilte das rührende Video übrigens sogar auf seiner eigenen Twitter-Seite. Der neue Mixer-Star hat sein ehemaliges Streaming-Zuhause also noch nicht vollends vergessen.

