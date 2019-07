Twitch - Streamerin Alinity wird als Tierquälerin bezeichnet

Derzeit kursieren einige Clips im Netz, die Alinity, Streamerin auf Twitch mit knapp 890.000 Followern, dabei zeigen, wie sie ihre Katze keineswegs rücksichtsvoll behandelt. Einige gehen so weit, sie als Tierquälerin zu bezeichnen und rufen auf Twitter den Twitch-Support und die Tierschutzorganisation PETA zum Handeln auf.

Twitch Pussy, Cock & Co: Mit Tourette auf Twitch

Im aktuellsten Streaming-Ausschnitt sieht man die 31-jährige beim Spielen von Apex Legends und wie sie dabei kurzerhand ihre Katze greift und blindlings hinter sich wirft, ohne zu wissen wo und wie das Tier landet.

Da viele Nutzer daraufhin schreiben, dass Katzen stets auf ihren vier Pfoten landen und dem Tier dabei doch nichts passieren würde, postete der Verfasser des Twitter-Posts Ian Miles Cheong einen weiteren Clip. Darin trinkt Natalia Mogollon alias Alinity einen Schluck Vodka, spuckt ihn der Katze in den Mund und nennt es „Vodka-Kiss“.

Alinity also spit vodka into her cat’s mouth. This is clear animal abuse. @peta @TwitchSupport pic.twitter.com/Sljag7Fr42