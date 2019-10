Twitch - Streamer xQc lässt es auf einer TwitchCon Party krachen und fliegt raus

Am Wochenende fand im sonnigen San Diego, Kalifornien die TwitchCon 2019 statt. Dabei durften die gefeierten Profispieler und Twitch-Streamer wie Félix „xQc“ Lengyel, Tyler „Tyler1“ Steinkamp und Herschel Beahm IV a.k.a. DrDisrespect natürlich nicht fehlen, die ihre Fans vor Ort an ihren Erfolgen ausgiebig teilhaben lassen.

Neben spielen heißt es natürlich auch Party machen und so besuchte xQc mit seinen Mitstreitern Soda, Mizkif und weiteren nach eigener Aussage eine angesagte Afterparty. Jedoch sollte der Abend nicht so feucht fröhlich enden, wie geplant.

Denn als die Jungs meinten, den hauseigenen Whirlpool auszuprobieren, posierten sie mit ihren Drinks in der Hand und nur mit Boxershorts bekleidet ausgelassen für Selfies. Als sich xQc in dem nassen Aufzug auch noch Nachschub an der Bar holen wollte und sich unter die übrigen gut gekleideten Gäste mischte, reichte es dem Gastgeber. Der Streamer und seine Kumpels wurden kurzerhand vor die Tür gesetzt.

Trotz des kleinen Dämpfers hatte der Streamer xQc wohl ein erfolgreiches Wochenende auf der TwitchCon 2019. Der Rausschmiss von der Party dürfte ihn nicht weiter belasten.

Bekannt ist xQc vor allem für seine Teilnahme am Overwatch World Cup der vergangenen Jahre und auch in diesem Jahr gehört er wieder zum Team Kanada.

THIRD PLACE CAN YOU BELIEVE IT@!!! ME @Overpowered and @LotharHS ROLLED. $25K EZ CLAP. THANKS FOR BEING THERE pic.twitter.com/w7DOGl5yZz