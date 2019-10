Twitch - Streamer nimmt seine Zuschauer mit unter die Wasseroberfläche

Einfach mal Abtauchen – Das dachte sich Streamer DamianExplores wahrscheinlich ebenfalls und nahm das Ganze in seinem aktuellsten Stream ziemlich wörtlich.

DamianExplores reiht sich nicht zwischen Twitch-Größen wie DrDisrespect, MontanaBlack88 oder Asmongold ein. Viel eher widmet er sich auf der Streaming-Plattform der IRL- und Reisen & Outdoor-Aktivitäten-Sektion, auf der er regelmäßig seinem Namen gerecht wird, indem er auf Entdeckungstour geht.

Damian unter Wasser

Inzwischen bedeutet Twitch so viel mehr als nur Gaming. Das beweist DamianExplores mit seinen Live-Übertragungen vermutlich mit am besten und zeigt in Streams überraschend hervorragender Qualität, was die Welt außerhalb der heimischen vier Wände zu bieten hat.

In einem seiner neuesten Videos entführt der Meeresbiologie-Fan seine Zuschauer mit Hilfe einer Unterwasserdrohne sogar in die Tiefen des Ozeans. Nach einigen Startschwierigkeiten konnte er sich bald ziemlich gut in der pazifischen Bucht vor Seattle fortbewegen und machte einige interessante Entdeckungen.

Vom Himmel in die Tiefen des Ozeans

In einem vorangegangene Stream gelang es Damian bereits die Luft und zahlreiche Vogelarten zu entdecken. Mit seiner neuesten Expedition in den Ozean konnte er ebenfalls einige Lebewesen Ausfindig machen, darunter war sogar ein Oktopus-Paar.

Die Aufregung bei der Entdeckung der beiden pazifischen Oktopusse war hierbei groß. Danach umfasste einer der beiden sogar überraschend die Ausrüstung des Streamers mit seinen Saugnäpfen. Schaden fügte das Meereslebewesen dem Kabel allerdings keinen zu und so blieb lediglich die Freude über das glückliche Ereignis.

