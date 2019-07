Twitch - In seinem Buch erklärt euch Ninja, wie ihr der beste Spieler werdet

Tyler „Ninja“ Blevins schaffte es bereits in die Liste der 100 einflussreichsten Menschen 2019, nun möchte er sein Wissen über Gaming in einem eigenen Buch weitergeben.

„Ninja“, vor allem bekannt durch seine Fortnite-Streams, arbeitet an einem eigenen Buch beziehungsweise gleich an drei Büchern. Eins davon soll euch dabei helfen, euch im Bereich Gaming hochzuarbeiten und eine „unaufhaltsame Maschine“ zu werden.

In dem Buch „Ninja: Get Good – My ultimate guide to Gaming“ möchte Tyler Blevins den Spielern Tipps geben, die sich an die Spitze spielen möchten. Tipps zur Ausrüstung, wie man ein gutes Team aufstellt und eine Streaming-Strategie sind gleich mit dabei. Eburys Redakteurin Emma Smith sagt dazu:

„Es wird den Spielern auf der ganzen Welt genau das geben, was sie wollen - Insider-Informationen darüber, wie man der nächste Ninja wird.“

Zwei weitere Bücher in Arbeit

Neben der Anleitung, wie man ein guter Gamer wird, soll zudem ein Notizbuch erscheinen, das mit Stickern, Eingabeaufforderungen und Spieletipps auftrumpfen soll.

Das dritte und letzte ist ein Graphic Novel, mit dem er ins Reich der Fiktion vordringt.

„Ninja: Das gefährlichste Spiel“, eine Arbeit von Ninja und Justin Jordan, verspricht eine neue Erfahrung, die damit beginnt, als „Ninja“ eine mysteriöse E-Mail erhält, die ihn zu einem „unglaublich realistischen, herausfordernden und süchtig machenden Spiel“ einlädt. Hierzu heißt es:

„Als der beste Spieler der Welt kann Ninja dieser Herausforderung nicht widerstehen und entdeckt daraufhin, dass dieses Spiel mehr beinhaltet als man denkt. Ein digitalisierter Ninja, der in ein Battle-Royale-Universum teleportiert wird, muss bei null anfangen und einen Weg finden, das Spiel zu gewinnen und so die Welt zu retten.“

„Ninja: Get Good – My ultimate guide to Gaming“ und das Notizbuch erscheinen im August, bis zur Graphic Novel muss man sich bis zum Dezember gedulden. Was sagt ihr? Sind die Bücher sinnvoll? Würdet ihr sie lesen? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb in die Kommentare.