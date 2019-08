Twitch - Plattform lädt zum Betatest für eigene Streaming-Software ein

Bisher waren Streamer auf Twitch immer auf Drittprogramme angewiesen. Das soll sich nun ändern, denn die Plattform ist dabei eine eigene All-in-One-Streaming-App zu entwickeln. Diese steckt bereits in der Betaphase und Streamer sind dazu eingeladen, sich für einen Test zu bewerben.

Twitch Studio heißt die Streaming-App, womit Twitch den Streamern auf der eigenen Plattform künftig das Leben erleichtern möchte. Bisher sind Streamer auf Drittanbieter wie OBS angewiesen und die Einstellungen für das verwendete Equipment können mühsam sein, doch nun sollen alle von einer neuen Software profitieren.

„Wir haben auf unsere User und ihr Feedback gehört. Sie sprachen über ihre Erfahrungen, wie sie mit dem Streamen begannen und wie sie voranschreiten. Das einzige kontinuierliche Problem war, dass die Multiplayer-Unterhaltung Spaß macht und fesselnd ist, aber dass die Messlatte am Anfang ziemlich hoch und aufwendig ist“, so Twitch Direktor Cheng.

Ein leichterer Start für Anfänger

Seit Monaten arbeitet Twitch an der Software. Twitch Direktor Cheng bereiste verschiedene Länder, um unterschiedliche Hardware zu testen und entwickelte Twitch Studio. Diese App verbirgt herkömmliche Mehrschrittprozesse, um die Komplexität der Konfiguration von Hardware, Software und Netzverbindung zu verbergen. So sollen potenzielle Streamer dazu in der Lage sein, schnellstmöglich und einfach zu beginnen.

Twitch Studio befindet sich derzeit in einer Closed Beta für den PC und genau für diese können sich Streamer derzeit hier bewerben:

„Möchtest du die Zukunft neuer Streamer auf Twitch mitgestalten? Bewirb dich für die Beta. Mit der Zeit laden wir immer mehr Leute ein, also halte die Augen nach einer E-Mail offen, wenn du nicht gleich eingeladen wirst!“

Habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, Streamer zu werden? Könnte diese App für euch hilfreich sein? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb in die Kommentare.