Twitch - Offenbar wurde Alinity Opfer von Stalking

Mit dem kürzlich durch die Twitch-Streamerin Alinity verursachten Skandal brach ein großer Sturm der Entrüstung im Netz aus. Der Vorwurf: Tierquälerei. Dass dieses sensible Thema auf viel Unmut und Unverständnis stieß, zeigte sich nicht zuletzt in einer Petition, die Alinitys Sperrung auf Twitch verlangte.

Allerdings scheint sich der Shitstorm für die 31-Jährige nicht nur auf den virtuellen Raum zu beschränken, sondern verfolgt sie im wahrsten Sinne des Wortes bis vor ihre tatsächliche Haustür.

Twitch Streamerin Alinity wird als Tierquälerin bezeichnet

Nach einer achttägigen Pause kehrte Natalia Mogollon alias Alinity mit einem Stream auf ihren Kanal zurück. Darin erzählt sie, dass sie beim Spaziergang mit ihrem Hund von Leuten aus der Nachbarschaft, die augenscheinlich um ihre Identität wussten, bis zu ihrem Haus verfolgt wurde.

Verständlicherweise war Mollogon von diesem Vorfall alles andere als begeistert und warf ein, einen Baseballschläger unter ihrem Bett zu lagern, auf den sie im Notfall zurückgreifen könne. Allerdings scheint sie sich dabei eher zu fürchten, als eine Drohung aussprechen zu wollen. Immerhin soll dies für Alinity nicht der erste Fall von Stalking gewesen sein, wie sie bereits in einem anderen Twitter-Post offenbarte:

Please stop coming to my house and asking my neighbours where I am. Its actually really scary