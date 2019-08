Twitch - Ninjas Kanal wird zur Werbeplattform für andere Streamer

Nach dem Wechsel von Tyler „Ninja“ Blevins von Twitch zu Mixer ist sein Kanal alles andere als leer und unbenutzt. Zwar existieren noch seine alten Videos und Clips, doch Twitch hat eine andere Möglichkeit gefunden, den Kanal gewinnbringend zu nutzen.

Anfang August wechselte Ninja von Twitch auf die Streaming-Plattform Mixer von Microsoft. Der Wechsel war überraschend, denn mit 14 Million Followern war er bei Twitch an der Spitze. Bisher haben sich Ninja und Microsoft weder zum Wechsel noch zu Vertragskonditionen geäußert.

Mixer 100 Millionen US-Dollar? Wie viel Microsoft der Exklusivvertrag mit Ninja gekostet haben könnte

Mit bereits 717.000 Followern kann man seinen Wechsel durchaus als Erfolg bezeichnen. Viele seiner Zuschauer waren sogar bereit, Twitch den Rücken zuzukehren und ihm auf die neue Plattform zu folgen.

Fortnite so weit das Auge reicht

Bei Twitch sind alle Videos und Clips von Ninja erhalten geblieben, doch der Platz an dem sich einst tausende Zuschauer versammelten, um ihm beim Streamen zuzuschauen, wird nun auf eine andere Art genutzt.

Fortnite Was bringt der neue Battle Pass in Season 10?

„Der gesuchte Ninja befindet sich in einem anderen Schloss. Schau dir diese beliebten Live-Kanäle an“, ist die Notiz, die man vorfindet, wenn man jetzt den Kanal von Ninja öffnet. Verwiesen wird man auf 30 andere Streamer. Was auf dem Kanal mit Fortnite begann, endet anscheinend auch mit „Fortnite“.

Was sagt ihr zu dem Wechsel und was könnte eurer Meinung nach dahinter stecken? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb in die Kommentare.