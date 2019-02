Twitch - Ninja verliert 90 Prozent seiner Abonnenten

Der kürzlich noch als erfolgreichste Streamer der Welt geltende Tyler "Ninja" Blevins befindet sich inzwischen nicht einmal mehr in den Top 10. Innerhalb weniger Monate verlor er knapp 90 Prozent seiner Abonnenten. Der neue Spitzenreiter ist ein ehemaliger CS:GO-Profi.

Lange Zeit sah es so aus, als hätte sich Tyler "Ninja" Blevins die ewige Spitzenposition auf Twitch gesichert. In den vergangenen Monaten erlitt er allerdings einen immensen Verlust an Abonnenten, wie öffentlich zugängliche Statistiken zeigen.

Von den ehemals mehr als 260.000 Abonnenten sind inzwischen gerade einmal 25.500 übrig. Der Verlust von 90 Prozent sorgt wiederum dafür, dass er es in dieser Hinsicht nicht einmal mehr in die Top 10 schafft. Stattdessen liegt er weltweit auf dem zwölften Platz.

Ninja finanziell gut gepolstert

Der neue Spitzenreiter ist mit mehr als 82.000 Abonnenten der ehemalige CS:GO-Profi Michael "Shroud" Grzesiek. Seit seiner Abkehr vom professionellen Esport ist er hauptberuflich als Streamer aktiv und machte sich besonders durch Spiele wie PUBG und Apex Legends einen Namen.

Finanziell muss sich Ninja dennoch nicht beklagen, denn alleine im vergangenen Jahr konnte er mehr als 10 Millionen US-Dollar einnehmen. Mit knapp 13 Millionen Followern ist er in dieser Kategorie zudem weiterhin die Nummer Eins auf Twitch.

