Twitch - Neue Gratis-Spiele für Mitglieder von Twitch Prime im November 2018

Im Rahmen der Aktion "Free Games With Prime" gibt es seitens Amazon jeden Monat Spiele geschenkt. Um die kostenloses Spiele einzusacken, müsst ihr allerdings über ein aktives Abonnement bei Amazon Prime verfügen. Wir verraten euch, welche vier Spiele es im November 2018 für alle Mitglieder kostenlos dazu gibt.

Twitch hat jüngst die nächsten Gratis-Spiele bekannt gegeben, die für alle Mitglieder von Amazon Prime respektive Twitch Prime umsonst herausgegeben werden. Hierbei handelt es sich um einen Bonus für alle treuen Abonnenten, ihr erhaltet die Spiele also geschenkt!

Free Games im November 2018

Auch im November 2018 wird es wieder Spiele geben, die Prime-Mitglieder bald ihr Eigen nennen dürfen. Diese Games können vom 1. bis zum 30. November 2018 kostenlos heruntergeladen werden, anschließend verschwinden diese wiede aus der Geschenkebox. Insgesamt warten vier Spiele auf euch!

Im November 2018 erwarten euch unter anderem das Adventure The Pillars of the Earth, das auf dem gleichnamigen Roman von Ken Follett basiert. Solltet ihr ein wenig mehr Action bevorzugen, dann könnte der First-Person-Shooter Overload möglicherweise genau das Richtige für euch sein.

Anbei die Free Games im November 2018:

Overcooked!

Overload

AER: Memories of Old

The Pillars of the Earth

Falls ihr noch kein Kunde bei Amazon/ Twitch Prime seid, dann könnt ihr euch unter folgendem Link eine 30-Tage-Probemitgliedschaft sichern, um den Dienst vorab zu testen. Das Monatsabo für Twitch Prime schlägt mit 7,99 Euro zu Buche, während die Jahresmitgliedschaft insgesamt 69 Euro kostet.

