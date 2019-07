Twitch - Neue Gratis-Spiele für Prime-Mitglieder im Juli 2019

Ein neuer Monat, ein neues Twitch-Prime-Glück! Im Juli 2019 wird es wieder das eine oder andere Gratis-Game im Prime-Abo geben. Wir verraten euch, welche Spiele das sind und was ihr außerdem noch wissen müsst.

Wenn ihr über ein Abo via Amazon Prime verfügt, dann habt ihr zeitgleich die Möglichkeit, euer Twitch-Konto mit dem Prime-Abo von Amazon zu verbinden. Diese Verbindung bietet neben den Vorteilen, die ihr ohnehin schon von Amazon erhaltet (wie Prime Video und mehr), weitere Goodies.

Sehr begehrt sind in jedem Monat die Gratis-Games, die dem Abo beiliegen. Ähnlich wie mit Xbox Live Gold oder PlayStation Plus bietet Twitch entsprechende Spiele an, die ihr einmal in Empfang nehmen und dann dauerhaft euer Eigen nennen könnt. Aber welche Spiele gibt es im Juli 2019?

Gratis-Spiele für Prime-Mitglieder im Juni 2019

Diese folgenden vier Games könnt ihr euch bei Twitch Prime nun herunterladen und spielen:

Yooka-Laylee

Cultist Simulator

The Escapists

For The King

Da wäre unter anderem „The Escapists“, ein äußerst beliebter Indie-Titel, von dem ihr sicherlich schon einmal gehört habt. Hier blickt ihr hinter die Kulissen eines Gefängnisses und müsst (Überraschung) aus dem Gefängnis ausbrechen, wie der Name des Spiels schon nahelegt. Das Sandbox-Spiel bietet dabei unzählige Möglichkeiten, wie ihr das anstellen könnt und überzeugt mit seinem charmanten Pixel-Look.

